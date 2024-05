Tutto sulla finale di Europa League con le quote aggiornate

Resta il rammarico per la mancata finale tutta italiana mancata dalla Roma, ma la finale di Europa League può offrirci comunque delle gioie inaspettate grazie all’Atalanta di Gianpiero Gasperini. Vediamo allora le quote aggiornate dei migliori bookmakers online e i pronostici degli esperti.

Sono diverse le promozioni offerte dai bookmaker sulla finalissima e tra queste spicca sicuramente il bonus primo deposito offerto da Snai. Grazie al bonus sul primo versamento è possibile scommettere con un boost in più sulla finalissima di Europa League.

Il fischio di inizio è previsto per mercoledì 22 maggio alle ore 21:00 all’Aviva Stadium di Dublino. La Dea dovrà affrontare il temibile Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Una squadra che, pareggiando in extremis con la Roma in semifinale, ha mantenuto la sua imbattibilità stagionale superando il record del Benfica che perdurava dal 1963 (48 partite consecutive senza subire sconfitte).

Alonso è stato capace di prendere una squadra senza grandi aspettative e portarla a vincere il primo titolo scudetto nazionale, sbaragliando il Bayern Monaco, e giocarsi due finali: quella di Coppa di Germania e di Europa League. Nella migliore delle ipotesi il Leverkusen potrebbe portare a casa il famoso tripletino nel giro di tre giorni (ricordiamo che la finale della DFB-Pokal 2023-24 si giocherà il 25 maggio).

A rovinare i piani del tecnico spagnolo ci proverà l’Atalanta, che a differenza dei rossoneri non ha vinto lo scudetto ma sta giocando un grande calcio ed è in splendida forma. Anche i nerazzurri sono arrivati fino in fondo alla coppa nazionale e a quella europea ed è proprio grazie a questi risultati che l’Italia avrà un posto in più nella prossima edizione di Champions League.

Le ultime italiane si stanno comportando bene in Europa ed il ranking Uefa ha premiato il nostro calcio consentendo alla Serie A di portare ben cinque squadre nella massima competizione europea. Addirittura, se l’Atalanta dovesse vincere la finale del 22 ma arrivare sesta in classifica, le squadre diventerebbero sei.

Quante sono le probabilità di vittoria? Poche secondo gli esperti di sitiscommessestranieri.net, che bancano il segno 1 sul mercato 1×2 finale a 4.00 contro l’1.80 per il segno 2. Il pareggio, invece, è offerto a 3.85. Favoriti, quindi, i ragazzi di Xabi Alonso, anche se, come dimostrato contro la Roma, spesso i pronostici lasciano il tempo che trovano.

Il gruppo di De Rossi ha dimostrato in parte la vulnerabilità del Leverkusen, mostrando a Gasperini una strada verso il successo. E se i giallorossi non sono riusciti a compiere il miracolo, forse l’Atalanta potrà riuscirci.

Tra le squadre più in forma del nostro campionato, la Dea ha vinto le ultime quattro giornate di campionato e proprio contro la Roma ha dimostrato di saper palleggiare alla grande senza mai perdere la concentrazione. Impressionante il numero di conclusioni totali tentate al Gewiss Stadium nello scontro diretto (24 contro 9).

Ricordiamo, inoltre, che le due squadre si sono già affrontate in ambito europeo solo due anni fa, nella doppia sfida valida per gli ottavi di finale di Europa League 2021-22. Allora, ad avere la meglio, fu sempre l’Atalanta, che prima ha vinto in casa per 3-2, e poi ha superato gli avversari anche in terra nemica.

Da allora il Leverkusen ne ha fatta di strada, crescendo come poche altre squadre in Europa e dimostrando che, grazie alla guida di un tecnico visionario e l’impegno della collettività, si possono raggiungere risultati inaspettati contro ogni pronostico. Che sia anche il caso dell’Atalanta? Noi ce lo auguriamo con tutto il cuore.