11.2 C
Pordenone
domenica , 5 Ottobre 2025
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Una grande Neonis soffre, ma sbanca Cividale

Nord Est
Aggiornato:
luca Zigiotti
By luca Zigiotti

CIVIDALE – Le Aquile non sanno solo annientare, ma anche soffrire. Una grandissima Neonis strappa nel finale la vittoria 68-65 contro la multinazionale U19 di Cividale: un avversario di altissima qualità, che darà filo da torcere a tutti.

Partita da serie B per tecnica, fisicità e intensità. Cividale sin dal primo minuto azzanna il match, ma Vallenoncello ribatte colpo su colpo grazie a Kuvekalovic – Crestan (9 punti nel quarto). Al rientro in campo i giovani cividalesi mantengono l’inerzia della gara, e dominando a rimbalzo offensivo creano a metà gara un comodo +8, con la Neonis sempre attaccata al match.

Ad inizio terzo periodo, Cividale tocca il +10 sul 46-36: è l’inizio della rimonta pordenonese. La Neonis gioca ogni pallone come fosse l’ultimo, mette sabbia negli ingranaggi offensivi della Faber e con un redivivo Girardo (6 punti nel quarto) a due minuti da fine periodo torna a -1 sul 54-53 con due palle per il sorpasso. Canestro sbagliato canestro subito, ed in un amen Cividale si riporta a +6.

Nel quarto periodo Vallenoncello fa sentire il fiato sul collo a Cividale, che segna solo 2 punti in 7’10”, mentre concretizza in attacco lo sforzo difensivo con 3 liberi di Kuvekalovic per il 63-61 Neonis. Su ogni palla è una lotta selvaggia, e Cividale con un rush finale è avanti di 2 a soli 24”. Ma Vallenoncello ha la palla in mano, e Bovo a 6” dalla sirena, con una tripla da campione chiude il match. MVP dell’incontro Kuvekalovic che, oltre ai 23 punti, è una presenza costante nell’attacco Neonis.

FABER CIVIDALE – NEONIS VALLENONCELLO 65-68 (18-19, 44-36, 59-53)
FABER CIVIDALE: Calò 8, Norbedo 2, Pozzecco 12, Pittioni, Devetta 16, Gasparini 4, Teko Gozo 4, Adebajo, Ignjatovic 13, Sarr 6. Non entrati Ndiaye, Natali. All.: Fazzi
NEONIS VALLENONCELLO: Brusamarello 5, Maralossou 7, Girardo 11, Crestan 5, Bovo 11, Righetti, Margoni 3, Kuvekalovic 23, Piarchak 3. Non entrati: Maluta, Fioraliso, Mosconi. All. Brecciaroli
Arbitri: Luchesi di Cervignano del Friuli e Covacich di Trieste.
Note: Usciti per 5 falli: Devetta (Faber) Tecnico a Fazzi 4’42” terzo quarto. Tecnico a Kuvekalovic 8’22 terzo quarto.

Luca Zigiotti

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia e Gianni Pertegato.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.