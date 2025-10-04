Una grande Neonis soffre, ma sbanca Cividale

CIVIDALE – Le Aquile non sanno solo annientare, ma anche soffrire. Una grandissima Neonis strappa nel finale la vittoria 68-65 contro la multinazionale U19 di Cividale: un avversario di altissima qualità, che darà filo da torcere a tutti.

Partita da serie B per tecnica, fisicità e intensità. Cividale sin dal primo minuto azzanna il match, ma Vallenoncello ribatte colpo su colpo grazie a Kuvekalovic – Crestan (9 punti nel quarto). Al rientro in campo i giovani cividalesi mantengono l’inerzia della gara, e dominando a rimbalzo offensivo creano a metà gara un comodo +8, con la Neonis sempre attaccata al match.

Ad inizio terzo periodo, Cividale tocca il +10 sul 46-36: è l’inizio della rimonta pordenonese. La Neonis gioca ogni pallone come fosse l’ultimo, mette sabbia negli ingranaggi offensivi della Faber e con un redivivo Girardo (6 punti nel quarto) a due minuti da fine periodo torna a -1 sul 54-53 con due palle per il sorpasso. Canestro sbagliato canestro subito, ed in un amen Cividale si riporta a +6.

Nel quarto periodo Vallenoncello fa sentire il fiato sul collo a Cividale, che segna solo 2 punti in 7’10”, mentre concretizza in attacco lo sforzo difensivo con 3 liberi di Kuvekalovic per il 63-61 Neonis. Su ogni palla è una lotta selvaggia, e Cividale con un rush finale è avanti di 2 a soli 24”. Ma Vallenoncello ha la palla in mano, e Bovo a 6” dalla sirena, con una tripla da campione chiude il match. MVP dell’incontro Kuvekalovic che, oltre ai 23 punti, è una presenza costante nell’attacco Neonis.

FABER CIVIDALE – NEONIS VALLENONCELLO 65-68 (18-19, 44-36, 59-53)

FABER CIVIDALE: Calò 8, Norbedo 2, Pozzecco 12, Pittioni, Devetta 16, Gasparini 4, Teko Gozo 4, Adebajo, Ignjatovic 13, Sarr 6. Non entrati Ndiaye, Natali. All.: Fazzi

NEONIS VALLENONCELLO: Brusamarello 5, Maralossou 7, Girardo 11, Crestan 5, Bovo 11, Righetti, Margoni 3, Kuvekalovic 23, Piarchak 3. Non entrati: Maluta, Fioraliso, Mosconi. All. Brecciaroli

Arbitri: Luchesi di Cervignano del Friuli e Covacich di Trieste.

Note: Usciti per 5 falli: Devetta (Faber) Tecnico a Fazzi 4’42” terzo quarto. Tecnico a Kuvekalovic 8’22 terzo quarto.

Luca Zigiotti