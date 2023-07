Università di Udine, 3 nuovi corsi di studio e tasse invariate

FVG – L’Università di Udine ha aperto le iscrizioni per l’anno accademico 2023-2024. Numerose le novità nell’offerta didattica, nelle agevolazioni, nei servizi e negli spazi per lo studio e le attività formative.

Sono previsti, in particolare: tasse invariate con iscrizione gratuita fino a 26 mila euro di Isee; tre nuovi corsi di studio dedicati a scuola, industria ed Europa (Scienze dell’educazione; Industrial engineering for sustainable manufacturing; Cittadinanza, istituzioni e politiche europee); sette corsi di studio in lingua inglese, due in più dell’anno scorso; cinque percorsi rinnovati all’insegna della biodiversità e sostenibilità; 150 tutor e nuovi servizi per il benessere degli studenti; corsi trasversali aumentati; didattica collaborativa con le aziende all’Uniud Lab Village; un nuovo master per la sanità del futuro, unico in Italia.

L’Ateneo ha inoltre stabilito che gli studenti diplomati con 100/100 hanno diritto a un bonus fino a 300 euro su quanto devono versare come contributo. Il processo di iscrizione all’Università di Udine è completamente digitalizzato. Dal sito dell’Ateneo https://www.uniud.it/it si può diventare studenti in pochi passaggi online dal pc di casa, dal portatile, dal tablet o dallo smartphone.

Sono circa 160 i percorsi formativi a tutti i livelli proposti dall’Università di Udine. L’offerta didattica comprende 81 corsi di laurea, di cui 40 triennali, 38 magistrali e 3 magistrali a ciclo unico.

Di questi, 14 sono corsi internazionali con rilascio del doppio titolo con atenei di Argentina, Austria, Brasile, Canada, Città del Vaticano, Francia e Germania.

Sette i corsi di laurea magistrale in lingua inglese: Food Sciences for Innovation and Authenticity; Artificial Intelligence & Cybersecurity; Data Science and Scientific Computing; International Marketing, Management and Organisation; Economics-Scienze economiche; Industrial engineering for sustainable manufacturing; Ingegneria gestionale, curriculum “Management Engineering”. Quattordici i corsi interateneo.

Sono inoltre attivi oltre trenta fra master, corsi di perfezionamento e summer school; 20 dottorati di ricerca e 26 scuole di specializzazione. Gli studenti interessati a un percorso formativo di eccellenza possono partecipare al concorso di ammissione alla Scuola superiore universitaria “di Toppo Wassermann”.

Per quanto riguarda i servizi allo studente, sono oltre 150 i tutor, studenti dei corsi di laurea magistrale e del dottorato di ricerca che collaborano per fornire informazioni e supporto a studenti futuri o già iscritti. Metodo di studio, lettura condivisa, tecniche di rilassamento e yoga sono invece i focus del nuovo servizio dedicato al benessere e alla crescita personale degli studenti di tutti i corsi di laurea.

Nuove attività che si affiancano e rafforzano i consolidati servizi per agevolare il percorso di studio, fra i quali: tutorato; consulenze psicologiche individuali; gruppi di mutuo aiuto; assistenza sanitaria; borse di studio; convenzioni per sconti e agevolazioni; mensa e ristorazione convenzionata; punti ristoro; servizi bibliotecari e linguistici; centro sportivo e doppia carriera studente-atleta.