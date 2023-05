Variazioni di live baccarat di Evolution Gaming

Se c’è un fornitore di software noto per la qualità dei suoi giochi di casinò dal vivo, questo è sicuramente Evolution Gaming.

Che cos’è il Live Baccarat?

In termini di regole, la versione live del baccarat è identica ai giochi presenti nei casinò tradizionali e online.

L’unica differenza è che si gioca contro un vero croupier, ripreso in uno studio dal vivo. Lo si vede distribuire le carte, annunciare la mano vincente e poi mescolare le carte prima di un nuovo giro.

I giochi da tavolo dei casinò online utilizzano generalmente un software che genera numeri casuali, il che fa sì che alcuni giocatori mettano in dubbio l’affidabilità del gioco.

Quando si gioca a baccarat dal vivo, le telecamere presenti nella sala permettono di vedere molto chiaramente tutte le carte estratte. Inoltre, le carte vengono mescolate, il che elimina qualsiasi rischio di imbroglio.

La possibilità di vedere i croupier è un altro chiaro vantaggio del baccarat dal vivo. La loro professionalità migliora notevolmente l’esperienza di gioco. Questo è diverso dall’interfaccia dei giochi da tavolo classici, che può essere noiosa.

Inoltre, è possibile comunicare con i croupier tramite chat dal vivo, il che rende il gioco ancora più coinvolgente.

Nei casinò tradizionali, il baccarat è ancora troppo spesso trascurato. E quando un tavolo è disponibile, le puntate sono un po’ troppo costose. Ciò è dovuto al fatto che sono soprattutto gli high rollers e le persone facoltose ad amare questo gioco.

Il live baccarat ha il vantaggio di offrire un posto disponibile ai giocatori in ogni momento, poiché i tavoli sono accessibili 7 giorni su 7, 24 ore al giorno.

Inoltre, il gioco dal vivo è molto più accessibile, dato che la puntata minima è di solo 1 dollaro.

In sintesi, il live baccarat è una versione migliore del baccarat tradizionale. Da un lato, non si deve sopportare il fastidioso rumore dei giocatori un po’ troppo irrequieti.

È disponibile una chat online se si desidera chiacchierare con gli altri, ma è possibile disattivarla se si vuole giocare tranquillamente.

D’altra parte, potete godervi il gioco senza dover lasciare il comfort di casa vostra.

Le varianti di baccarat più popolari di Evolution

I giochi di live baccarat più popolari provengono tutti da Evolution Gaming. Di seguito daremo un’occhiata alle migliori varianti di questo fornitore.

Speed Baccarat

Il Baccarat è uno dei giochi più semplici al mondo, e questo è uno dei motivi per cui è così popolare. Evolution Gaming ha creato la variante Speed Baccarat per i giocatori che amano la velocità.

Ogni giro dura solo 27 secondi, il che equivale a quasi la metà del tempo impiegato in una partita di baccarat classica. In questo modo, si ha la possibilità di fare più puntate rimanendo concentrati.

In questa variante del live baccarat, la distribuzione delle carte è molto più veloce. A differenza del baccarat classico, in cui la 2ª carta viene rivelata piuttosto lentamente, nello SpeedBaccarat viene rivelata quasi istantaneamente.

Non c’è molto spazio per il mistero nello Speed Baccarat, poiché il gioco è dedicato all’essenziale, ovvero alle puntate, alla scoperta delle carte e ai risultati.

Baccarat Squeeze

Per alcuni giocatori, la velocità di gioco non è un’opzione. A loro piace fare le cose con calma per godersi appieno il processo. Ecco perché Evolution Gaming ha deciso di creare un gioco più interattivo.

Il Baccarat Squeeze ha esattamente le stesse regole del baccarat tradizionale. Tuttavia, la sua particolarità è che la scoperta dell’ultima carta è più lenta.

In questo modo, i giocatori scopriranno se hanno vinto all’ultimo momento.

Baccarat Control Squeeze

In quest’altra variante, Evolution Gaming pone ancora più enfasi sul controllo del giocatore, pur aggiungendo altrettanta suspense.

Qui, spetta al giocatore scoprire le 4 carte, può farlo direttamente cliccando sulle carte sullo schermo, oppure facendo scorrere lentamente gli angoli delle carte per far durare la suspense.

Il giocatore ha poi 15 secondi per scoprire le carte. Dopo il ritardo, il mazziere scoprirà lui stesso le carte.

Il Baccarat Control Squeeze offre ai giocatori l’assoluta libertà di scoprire le carte. È possibile iniziare con la mano del giocatore e poi con quella del banchiere o viceversa.

Si può anche iniziare con una carta di un lato e continuare rivelando una carta dell’altro lato.