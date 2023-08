Volksbank e MetLife lanciano una nuova linea di soluzioni assicurative

BOLZANO – MetLife, leader mondiale nell’offerta di prodotti assicurativi, e Volksbank-Banca Popolare dell’Alto Adige rafforzano la collaborazione lanciando Shield4UProject, una nuova linea di polizze a protezione dei titolari di mutui e prestiti che garantiscono il rimborso del debito residuo nel caso di eventi non prevedibili che compromettano la restituzione del capitale.

Questa nuova famiglia di CPI (Creditor Protection Insurance) è stata concepita all’insegna della flessibilità ed è declinata in tre differenti prodotti: Shield4Uproject Mutui Privati, Shield4Uproject Mutui Business e Shield4Uproject Prestiti. I primi due sono stati pensati per privati e imprenditori che hanno stipulato un mutuo, mentre la terza è dedicata a coloro che hanno richiesto un prestito personale.

I sottoscrittori possono contare su differenti pacchetti di copertura a garanzie crescenti: tutela in caso di decesso, invalidità permanente totale, inabilità temporanea totale e perdita involontaria del lavoro. Inoltre, Shield4Uproject Mutui Privati si distingue per la presenza in ogni pacchetto della garanzia Momenti felici, che prevede il pagamento di una somma di denaro per il verificarsi nei primi dieci anni di copertura di un avvenimento lieto: matrimonio civile, nascita di un figlio o adozione di minore da parte dell’assicurato.

Questa linea di soluzioni assicurative va ad aggiungersi alla gamma di polizze di MetLife a protezione della persona distribuite attraverso Volksbank. Oltre alla TCM (temporanea caso morte) Shield4ULife, pensata per la tutela dello stile di vita della famiglia, sono disponibili anche i due prodotti infortuni, Shield4U e Shield4U Sport, specifici per offrire protezione h24 sia nella vita professionale che nel tempo libero.

“Siamo convinti che la promozione di una cultura della protezione assicurativa sia fondamentale per il miglioramento della vita delle persone. La nostra collaborazione con Volksbank – spiega Maurizio Taglietti, Direttore Generale di MetLife in Italia – si basa infatti sulla condivisione di uno scopo comune: offrire più sicurezza ai clienti in modo semplice e accessibile. Grazie alla nostra consolidata esperienza nella distribuzione multicanale e alla conoscenza del territorio di Volksbank, possiamo creare coperture assicurative adatte a una clientela sempre più alla ricerca di tutela della serenità e del tenore di vita.”

“Come Banca regionale vicina ai clienti in ogni fase della loro vita, il nostro approccio è quello di creare valore per i nostri clienti, attraverso una consulenza professionale a 360°, realizzata su misura del cliente a seconda delle diverse esigenze.

Questo include anche la protezione dei rischi, tema che oggi riveste una grande importanza. Per offrire un servizio all’avanguardia abbiamo scelto MetLife, gruppo leader nel settore dei servizi finanziari ed assicurativi. Attraverso questa cooperazione potremo mettere a disposizione dei clienti un pacchetto di soluzioni assicurative adeguate alla protezione delle persone e del patrimonio”, commenta Georg Mair am Tinkhof, CFO di Volksbank.