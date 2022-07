Strategie di marketing per affrontare la crisi: le campagne basate sul prezzo

In un momento in cui l’economia è frenata dalle difficoltà che ben conosciamo, il settore del marketing cerca soluzioni per incentivare il commercio ideando nuovi meccanismi in base alle preferenze degli utenti. Considerato erroneamente da molti come sinonimo di pubblicità, il marketing svolge un ruolo ben più importante nella nostra vita quotidiana, in quanto racchiude l’insieme delle strategie e analisi atte a studiare e comprendere le necessità di noi consumatori, e a soddisfarle. Con questa breve e semplicistica premessa, vogliamo mostrare come le strategie di marketing come le campagne promozionali possono aiutarci ad affrontare al meglio la crisi che ci aspetta.

Campagne promozionali basate sul prezzo

Indipendentemente dai periodi stagionali dei saldi, come quello iniziato lo scorso 2 luglio per questa estate, le campagne promozionali basate sul prezzo cercano di aumentare il numero degli acquisti in qualsiasi periodo dell’anno. Il prezzo è quasi sempre ciò che incide sulla decisione finale degli utenti, che in alcuni casi può avere un peso dell’80% rispetto ad altri criteri di acquisto. Con le promozioni basate sul prezzo un retailer può vendere di più e i consumatori saranno maggiormente soddisfatti poiché in qualsiasi periodo dell’anno potranno risparmiare su ciò di cui hanno bisogno.

Gli sconti in date speciali

Gli sconti in date speciali sono tra le campagne più note ai consumatori e sono particolarmente diffusi sia nel commercio elettronico che in quello fisico. La loro efficacia si basa sul comportamento naturale degli acquirenti nello scegliere un prodotto a prezzo scontato rispetto a uno con prezzo normale in una data specifica. È il genere di campagne che si associa alla stagionalità, come i saldi di fine stagione, o quelle legate maggiormente al commercio elettronico, come il Black Friday o il Cyber Monday.

Per trarre i migliori benefici da questo tipo di campagne i venditori devono presentare il prezzo in maniera diversa. Deve comparire cancellato il prezzo originale prima dello sconto e il nuovo prezzo scontato con la percentuale dello sconto, in modo che l’acquirente possa percepire il risparmio. In alcuni casi se lo sconto è particolarmente alto al venditore può convenire riportare nel prezzo anche la cifra risparmiata oltre alla percentuale. Per scoprire se la promozione è reale o meno esistono siti o applicazioni per gli storici dei prezzi, come Keepa per Amazon, che aiutano gli utenti a evitare gli inganni.

Gli sconti a volume

Un altro tipo di campagne per incentivare gli acquisti sono gli sconti a volume, dove la convenienza è legata alla riduzione del prezzo per quantità di prodotti acquistati. Si tratta del tipo di strategie che vengono utilizzate maggiormente per i prodotti di consumo ricorrente e che spesso vediamo nei supermercati (i famosi “3×2, per esempio). Di solito i prodotti che si trovano con sconti a volume sono i generi alimentari, i prodotti di igiene personale, i profumi e gli articoli per animali domestici, tra gli altri. Un modo per risparmiare soprattutto per i nuclei familiari numerosi.

In mezzo a queste campagne trovare il miglior prezzo diventa sempre più indispensabile, non-solo per le difficoltà economiche, ma anche per essere acquirenti più intelligenti. In questo ci aiuta internet, che ormai da un pò di tempo offre la possibilità di comparare prezzi per qualsiasi prodotto o servizio si voglia acquistare. Indipendentemente che si tratti di prodotti tecnologici, di prima necessità o per svago, la moltitudine di comparatori dei prezzi o siti specializzati per trovare sconti o bonus, come per esempio per i giochi online con le recensioni di Bonusfinder Italia, danno ai consumatori la possibilità di scegliere tra le tante offerte messe in atto dai venditori per convincere gli acquirenti.

Ricompense per gli acquisti

Quando non è possibile ridurre il prezzo di uno specifico prodotto, in alcuni casi possiamo trovare convenienti le ricompense per importo di acquisto. Questo tipo di campagne si basa sul proporre una sorta di premio al consumatore in relazione al prezzo minimo d’acquisto. Si tratta di strategie che vengono adottate in modo diverso a seconda del tipo di venditore, come per esempio le spedizioni gratuite per gli acquisti online, o i programmi di fidelizzazione con punti accumulabili presenti spesso nei i negozi fisici. I vantaggi sono diversificati, in quanto tutto dipende da quello che il venditore decide di offrire nello specifico, come uno sconto applicabile su un secondo acquisto, un omaggio, oppure un servizio premium allo stesso prezzo di quello standard.

Quante volte abbiamo deciso di acquistare un prodotto o servizio approfittando di una di queste strategie di marketing? Sono le campagne come queste che in alcuni casi ci aiutano a risparmiare sul prezzo. Inoltre, la possibilità di valutare tra le tante offerte e sconti speciali che i venditori offrono ci rende anche consumatori più intelligenti, cosa non da sottovalutare in un contesto come quello in cui stiamo vivendo.