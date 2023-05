Volksbank inaugura la nuova filiale di Arzignano

ARZIGNANO (VI) – Giovedì 11 maggio Volksbank ha inaugurato la nuova filiale di Arzignano, in Piazza Pellizzari 4, alla presenza del Sindaco Alessia Bevilacqua. Da parte di Volksbank hanno partecipato il Vicepresidente Giuseppe Padovan, il Direttore Generale Alberto Naef e il Direttore dell’Area Vicenza-Marostica Andrea Garbin.

Volksbank continua a puntare sul presidio fisico ed incrementa la propria presenza nel vicentino, provincia dove ora la Banca conta 33 filiali e circa 300 collaboratrici e collaboratori.

In controtendenza rispetto al trend di chiusura di sportelli, Volksbank investe concretamente sul territorio e porta avanti il proprio modello di business di Banca regionale vicina al territorio. Nel 2022 Volksbank ha infatti investito oltre 5 milioni di euro per ristrutturare 12 filiali, di cui 7 in Veneto, e per le nuove aperture di Sappada e Camposampiero.

La provincia di Vicenza rappresenta un’area di importanza storica e strategica per Volksbank e sta registrando una crescita su più fronti.

Sono in aumento le masse amministrate, che ammontano ad oltre 3 miliardi di euro, e che hanno registrato nel primo trimestre 2023 un +3,6% rispetto allo stesso periodo del 2022. Il primo trimestre ha segnato un +3% anche nella clientela e un +55% nell’erogazione di mutui a privati e di finanziamenti a medio-lungo termine alle aziende.

Il team di Arzignano è composto da quattro collaboratrici e collaboratori, che mettono a disposizione della clientela la loro professionalità e competenze per affiancare i clienti privati ed aziendali. I servizi per i clienti privati spaziano dagli investimenti, ai mutui casa, fino ad arrivare all’ambito assicurativo. Le imprese possono richiedere un servizio di consulenza nell’ambito di finanziamenti, di assicurazioni o di espansione all’estero.

“L’apertura della nuova filiale di Arzignano prosegue la politica di presenza ed espansione di Volksbank sul territorio vicentino, una provincia a noi particolarmente cara e che ci sta dando tante soddisfazioni.

Continuiamo a portare avanti il nostro modello di business, basato sulla presenza fisica sul territorio e sulla consulenza personalizzata, affiancate da robuste soluzioni digitali.

Arzignano ha un ruolo strategico ed un grande potenziale: saremo al fianco delle famiglie e del florido tessuto economico ed imprenditoriale per fornire alla clientela un servizio di consulenza professionale e sartoriale”, afferma il Direttore Generale di Volksbank, Alberto Naef.

“Volksbank continua a crescere in Veneto, in termini di filiali, collaboratori e clienti. In linea con il nostro carattere di Banca regionale, vediamo nel presidio territoriale un valore aggiunto e distintivo: siamo presenti sul territorio poiché lo viviamo quotidianamente e conosciamo le persone e le aziende che qui operano e desiderano investire.

Il nostro obiettivo in futuro rimarrà quello di instaurare legami forti e a lungo termine e di continuare a supportare i clienti con la massima professionalità e grazie alle diverse competenze che possiamo offrire”, afferma Andrea Garbin, Direttore dell’Area Vicenza-Marostica di Volksbank.

La nuova filiale di Arzignano dispone di ampi spazi riservati alla consulenza e di una area self, con un ATM e un chiosco che permette di svolgere le operazioni ordinarie in completa autonomia.

La vicinanza al territorio della Banca è tangibile anche attraverso i contributi della Fondazione Banca Popolare di Marostica-Volksbank, che ha già iniziato a valutare alcuni progetti sulla città di Arzignano.