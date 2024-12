X-Factor: un trampolino di lancio e un business, anche nel 2025

X Factor Italia rappresenta un’importante vetrina per i gruppi musicali emergenti. Negli anni, il programma ha lanciato diversi gruppi che sono riusciti a fare breccia nel panorama musicale italiano e internazionale. Tra questi, i Maneskin, che sono diventati una delle band più famose a livello mondiale dopo la loro vittoria nella 11ª edizione di X Factor. La loro carriera esplosa grazie alla vittoria nel talent show ha fatto scuola, e altri gruppi continuano a sfruttare la popolarità di X Factor come trampolino di lancio.

Pochi giorni fa l’ultima serata di X-Factor 2024, che si è conclusa con la vittoria di Mimì Caruso, una giovane cantante di 17 anni da Usmate Velate (MB). La sua performance ha stregato giudici e pubblico, portandola al primo posto nella competizione. La gara di X-Factor oggi non rappresenta solo un trampolino di lancio per le nuove voci, fiore all’occhiello italiano, ma anche un business e un giro di affari paragonabile al movimento generato da altre competizioni sportive. Non è un caso, infatti, che la competizione possiamo ritrovarla oggi fra quelle quotate sui siti di scommesse. Se nel calcio ci sono stravolgimenti di quote per infortuni dei giocatori, per il palco di X-Factor sono sufficienti gossip e colpi di scena, come quello scatenato riguardo alle “quote rosa” in finale dall’uscente Francamente, 30enne siciliana che avevano messo in cattiva luce Mimì.

Nuove scommesse, nuove speranze ci saranno anche nel 2025, visto che stanno partendo i casting per il programma del 2025.

X Factor e MSC: un 2025 super speciale

Per tutti coloro che hanno il sogno nel cassetto di diventare cantanti o di far parte di una band di successo, l’occasione è arrivata o meglio annunciata. I casting per X Factor 2025 sono ufficialmente aperti a solisti e gruppi musicali. Quest’anno oltre alle selezioni classiche, ci saranno anche delle pre-selezioni e delle esibizioni straordinarie dei partecipanti 2024. La nave da crociera MSC: MSC Lirica, ospiterà sul suo palcoscenico del teatro Broadway a bordo, uno a settimana, i cantanti dell’edizione 2024 a partire da gennaio 2025. Ogni serata si concluderà con un momento speciale, ovvero i fan potranno incontrare i loro artisti preferiti grazie alle sessioni di meet&greet, acquistare gadget ufficiali e vivere un’esperienza ravvicinata con il mondo di X Factor.

A bordo gli aspiranti talenti musicali avranno inoltre un’opportunità unica fino a maggio 2025, i passeggeri della nave potranno partecipare a un’attività di pre-selezione esclusiva, che consente loro di registrare un provino video utilizzando delle cabine speciali chiamate “Recording Box”. Questi provini saranno inviati direttamente alla redazione di X Factor, offrendo così agli aspiranti concorrenti una chance concreta di essere selezionati per le audizioni ufficiali della prossima stagione del programma.

Questa iniziativa consente a chi sogna di calcare il palco di X Factor di trasformare una vacanza in una reale opportunità per farsi notare e avvicinarsi a una carriera musicale. I partecipanti che si distingueranno per il loro talento potrebbero essere contattati per proseguire nel processo di selezione ufficiale del programma.

Casting ufficiali

Per partecipare ai casting ufficiali, al di là della crociera con la preselezione, è possibile effettuare l’iscrizione inizialmente online. La selezione è aperta a tutti, solisti o band: l’unico requisito richiesto è ovviamente la passione per la musica e la convinzione di avere il fattore X che potrà portare al successo. I fan, gli scommettitori, i cantanti anche se è appena terminata la scorsa edizione sono frementi: ogni edizione infatti ha sempre un qualcosa di nuovo, capace di sorprendere ed emozionare. A destare curiosità è anche la selezione dei giudici per la nuova edizione: qualche volto già noto, si vocifera, rimarrà ma ci saranno anche delle novità.