18° Maratonina Internazionale dei borghi Città di Pordenone

PORDENONE – Domenica 29 settembre dalle ore 9.30 si correrà la 18° edizione della Maratonina Internazionale dei Borghi, manifestazione sportiva internazionale che si svolge ogni anno a Pordenone. Nata nel 2006, ha assunto proporzioni internazionali ospitando alcuni dei corridori più forti a livello mondiale.

È considerata una delle maratonine certificate FIDAL più belle della regione e, nonostante un percorso totalmente asfaltato pianeggiante, è una competizione piacevole che consente di ottenere ottimi risultati a livello cronometrico, vantando anche un tracciato ricco di scorci bellissimi di Pordenone e del territorio circostante.

​

Il percorso di 21 km si snoda nel centro storico della città, fra antichi portici e i palazzi affrescati, attraversa Borgo Colonna, Torre, via San Giuliano, Borgo Meduna, il quartiere San Gregorio e Borgo Cappuccini, con un rettilineo finale di 500 metri che convoglia i podisti all’arrivo in piazza XX Settembre, cuore cittadino.

​Per i vincitori, premi in denaro. Nella classifica generale saranno premiati i primi 10 uomini e 10 donne nella classifica assoluta, con buoni da 600 a 50 euro. Premi anche per gli atleti italiani, con premi a scalare da 100 a 25 euro, dal primo al decimo posto. Inoltre saranno premiate le società sportive: le prime 10 con il più alto numero di atleti rientreranno nella fascia oraria di 1 ora e 45 minuti (premi da 600 a 100 euro).

Infine, premi anche per la classifica a squadre: premiate le prime tre società con i primi 5 atleti meglio classificati (premi da 600 a 300 euro). Gli atleti potranno iscriversi sul portale Endu.net e ritirare il pettorale e la sacca gara sabato 28 settembre 10:00-12:30 e 15:00-19:30 presso il negozio Sportler di via Aquileia 7. Oppure il giorno della gara 7:30-8:30 presso la segreteria in piazza XX Settembre.

​

Anche per quest’anno è previsto l’impegno di un largo staff con oltre 80 volontari e 40 uomini della polizia municipale, per gestire le chiusure delle strade. Complessivamente gli eventi della maratonina coinvolgono oltre 200 persone nell’organizzazione dell’evento.

​«Possiamo contare su un gruppo di professionisti affermati per organizzare l’evento – dichiara il presidente dell’ASD Equipe, Luciano Sgrazzutti – in particolare in questa edizione dove servono attenzioni maggiori e una precisione più specifica per la gestione della sicurezza durante la competizione. Per questo ringrazio tutta la nostra struttura di sostegno, dai volontari alla presenza di vigili e protezione civile, per arrivare agli staff medici impegnati per gestire qualsiasi tipo di emergenza».

​

​In concomitanza con questa corsa, avrà luogo la StraPordenone, manifestazione non competitiva della lunghezza di 7,4 km aperta agli appassionati e ai runner di ogni età. Gli atleti di questa 3° edizione partiranno in coda ai partecipanti della Maratonina e seguiranno parte del percorso della stessa gara, per poi tagliare sul ponte di Adamo ed Eva arrivando, come per la Maratonina, in piazza XX settembre. Per informazioni e iscrizioni www.maratoninadeiborghi.it .

​

«La Maratonina – precisa l’assessore allo sport Walter De Bortoli – fa conoscere la nostra città nei suoi scorci più belli e, grazie alla StraPordenone, coinvolge famiglie e persone di ogni età. È un’importante manifestazione sportiva che ci accompagna con orgoglio nella candidatura di Pordenone a Capitale della cultura 2027. La nostra – conclude De Bortoli – è una città sportiva dalle decine e decine di impianti, moltissimi dei quali già ristrutturati, per i quali il Comune ha investito e investe molto. Infatti crediamo fermamente nell’importanza dello sport come elemento educativo e sociale per tutte le fasce della popolazione».

​«Nella scorsa edizione – ricorda il presidente della Maratonina Giovanni Fabbro – sono stati 304 gli atleti che hanno tagliato il traguardo. Ci auguriamo che quest’anno anno i numeri siano confermati e addirittura crescano!»

​

​Riguardo agli eventi collaterali, mercoledì 25 settembre alle 20.45 presso la sala conferenze dell’hotel Moderno, il coach Sandro Donati presenterà il suo libro autobiografico “I signori del doping” nel quale racconterà “l’incontro tra due emarginati”: il campione Alex Schwazer caduto nel fango con il desiderio di riprendersi e il suo allenatore – lo stesso Donati – isolato dal potere sportivo per le sue denunce sul sistema doping. L’ discuterà con Claudio Cattaruzza, già saltatore in alto, ideatore e curatore del festival “Dedica”.

​

​Da molti anni ormai in occasione della Maratonina dei Borghi, l’ASD Equipe dona alla città un pomeriggio di cultura. Quest’anno, il tema della visita guidata da Susi Moro che si terrà sabato 28 settembre, sarà “Lungo le rogge e le mura di Pordenone”.

Durante la visita si esploreranno le rogge che scorrevano nella Portus Naonis murata medievale, nei tratti ancora visibili, mentre la guida presenterà l’andamento del circuito difensivo della città. Nonostante le distruzioni e i rimaneggiamenti avvenuti nei secoli, è ancora possibile scoprire i frammenti della cinta muraria, gli indizi della presenza di porte, portelli e torri difensive.

​

Il ritrovo è previsto per sabato 28 settembre alle ore 16:30 in largo San Giorgio. Questo il percorso: Largo San Giorgio, via Brusafiera, piazza Cavour, inizio corso Vittorio Emanuele, cortile Policreti, scala Ettore Busetto, vicolo delle Acque, via Battisti, corso Vittorio Emanuele, vicolo delle Mura, retro del Duomo di San Marco, vicolo della Fontana, vicolo del Lavatoio, piazza della Motta, vicolo del Molino, via Roma, via dei Molini e piazzetta Pescheria.