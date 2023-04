2 aprile: Giornata mondiale di consapevolezza sull’Autismo

PORDENONE – Il 2 Aprile si celebra la Giornata Mondiale di consapevolezza sull’Autismo. Anche il Comune di Pordenone aderisce alla campagna di sensibilizzazione sostenuta dall’associazione pordenonese “Noi Uniti per l’Autismo” e pertanto il Municipio sarà illuminato di blu dall’imbrunire di domenica fino alla mattina seguente. In questo modo contribuirà ad inviare un messaggio di solidarietà e vicinanza a tutte le famiglie che vivono il problema dell’autismo nel territorio.

​L’autismo è una condizione neurobiologica pervasiva e permanente che riguarda 1 bambino ogni 77 nati e compromette la naturale capacità di comunicare e relazionarsi.

Può essere più o meno invalidante e, data la grande variabilità di caratteristiche che presenta, si preferisce parlare di “spettro autistico”.

​Sono numerose le iniziative in programma durante questa giornata. Tra le più importanti c’è la “Marcia in blu per l’Autismo”, evento diffuso e solidale per sensibilizzare su questo tema, a cura della Fondazione Bambini e Autismo Onlus.

Partecipare è semplice: nel periodo che va dal 1° marzo al 2 aprile 2023 è sufficiente camminare o correre, in modo individuale o in gruppo, indossando un indumento o un accessorio blu, colore simbolo dell’autismo. Poi basta compilare il form online nel sito www.bambinieautismo.org scrivendo il numero di km percorsi e postare su Facebook una foto che testimoni la marcia, riportando l’ashtag #marciainblu2023 e quello del Comune per cui si partecipa, nel nostro caso #pordenone.

Le foto con l’hashtag #marciainblu2023 che compariranno nei social saranno rilanciate da Fondazione Bambini e Autismo Onlus attraverso la pagina Fb @marciainblu e contribuiranno a sostenere la campagna di sensibilizzazione verso una condizione che riguarda tante famiglie in Italia e nel mondo. Alla marcia è associata una raccolta fondi a favore della Fondazione (per informazioni e donazioni www.bambinieautismo.org).

​Domenica 2 aprile si terrà “L’ultimo miglio”, evento diffuso a cura della Fondazione Bambini e Autismo. La partenza per questa passeggiata solidale è prevista per le 10.00 dal Comando dei Vigili del Fuoco, con arrivo alle 11.30 al Municipio, dove ci saranno palloncini, gadget e animazione per i più piccoli. A chiudere l’iniziativa, il 2 aprile in piazzetta Calderari, saranno resi noti i km percorsi da tutti coloro che si sono registrati sul form e la somma complessiva raccolta attraverso le donazioni.

​Lo scorso 24 marzo hanno partecipato alla “Marcia in blu” anche tutti i bambini delle scuole di Pordenone durante i percorsi Pedibus che li hanno accompagnati da casa a scuola. Per la marcia hanno indossato un indumento blu o hanno portato dei palloncini blu, donando alla Fondazione Bambini e Autismo Onlus la loro foto di gruppo e i chilometri percorsi insieme. A questa marcia benefica sono stati coinvolti anche i ragazzi e i docenti dell’Istituto Superiore “Lino Zanussi” di Pordenone – ben 120 persone – che il 30 marzo hanno camminato da via Molinari, attraverso corso Garibaldi fino a corso Vittorio e ritorno, portando il loro supporto all’associazione.

​Per informazioni www.facebook.com/NoiunitiperlautismoPordenone/ ; www.noiunitiperlautismopn.it/ ; www.bambinieautismo.org ; e-mail: [email protected] .