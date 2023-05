21 maggio 2023, 10 anni senza Elena. Il ricordo del padre

PORDENONE – Domenica 21 maggio in occasione della ricorrenza dei 10 anni in ricordo di Elena Scannapieco, la giovane che ha perso la vita nel 2013 in un incidente stradale, il padre Roberto ha scritto questa lettera a lei rivolta.

21 Maggio 2023

Lettera a mia figlia Elena

Eh già, oggi sono 10 anni che te ne sei andata, ricordo ogni secondo di quei 5 giorni dopo l’incidente, tu in quel lettino, io e la mamma sempre al tuo fianco a sperare per quello che abbiam capito subito che non sarebbe potuto accadere.

Il tuo viso sereno, quasi a volerci trasmettere che nulla fosse accaduto, che era sì finito il tuo percorso terreno ma che dovevamo stare tranquilli perché, come avevi scritto in una tua poesia, LA MORTE È LA CURVA, NON È UNA FINE …

Io ci devo e ti voglio credere, però manchi tanto al tuo papà!

Qui sotto, la poesia di Elena pubblicata postuma nel 2017 da Aletti Editore per un concorso di poesie a cui il papà l’aveva inviata.