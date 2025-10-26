9^B Elettrotecnici, continua la disfida con la 5^A. Una storia lunga 44 anni

Il 4 ottobre San Francesco, una spavalda campanella ha raccolto attorno alla tavola imbandita, la stessa del Mulino di Tamai della prima volta dopo 44 anni, i ragazzi iscritti quest’anno alla 9°B Elettrotecnici.

Con la porchetta e pan co la sùca di Sergio, i salami di “ungulati” di Rino, i Faziòi ala Bud Spancèr di Renzo, la fogassa salàda di Maurizio e la crostata dolce di Claudio e chi più ne ha più ne metta, tutti imbevuti dai vinelli portati dai “ragazzi” abbiamo condiviso storie, dogmi, eresie, di quegli anni vissuti intensamente assieme ormai 48 anni fa. Quindi non solo libagioni in queste occasioni immancabili, ma cultura ancestrale e saggia che ormai ci appartiene di diritto.

Chiusi in quella centralina idroelettrica con il suono della cascata d’acqua che scorre come la vita e la stufa accesa, un fogolar intorno a quale si raccontano e si custodiscono gelosamente quegli scampoli di vita in cui tutti ricordano qualcosa di diverso ma alla fine costruiscono lo stesso mosaico, preziosi tasselli che scaldano il cuore e purificano l’anima da quel mondo lasciato fuori per qualche ora.

All’appello degli insegnanti Eddi Bazzaro, Olimpio Romanin e per la prima volta dopo 48 anni il volto e la voce in video chiamata del prof. Berto Moretti, hanno risposto: Bovolenta Carlo, Del Pup Rino, Ersetti Lorenzo, Gratton Adriano, Maranzana Claudio, Marcolin Maurizio, Marson Claudio, Mio Giuseppe, Rigo Renzo, Sanson Luciano, Sutto Franco, e in video chiamata Ermes Moras. Non vedo l’ora che la campanella suoni anche per voi ragazzi della 5° A Elt 1977 (aimè solo quinta) ma nell’attesa e a nome di tutti quelli della 9° B Elt 1978 Vi voglio trasmettere un caloroso e brioso saluto.



Grazie direttore per quel che ha divulgato ormai della disfida burlesca tra cavalieri che dura ormai da quattro anni, pochi forse in numero ma immensi nella vera realtà messa lì ad alleviare i disturbi elettromagnetici della vita di ogni giorno. Maurizio Marcolin