A Cordenons Intermek e Neonis per un anticipo di finale Playoff

Derby di alta classifica, sabato sera alle 18:30 a Cordenons in Via Avellaneda. L’Intermek, seconda in classifica, sfida la capolista Neonis nella penultima giornata del girone di qualificazione.

L’importanza del match, diretto da Colombo di Pordenone e Cesco di Udine, non è però la stessa: Vallenoncello è sicura del primo posto, mentre Cordenons, appaiata al secondo posto con Ormelle e Caorle, deve assolutamente vincere per mantenere il piazzamento visto che in caso di arrivo a pari punti ha gli scontri diretti a sfavore.

Un girone fa la Neonis toccò forse il picco di rendimento strapazzando i biancoverdi di coach Paludetto con un reboante 84-68. Da allora molto è cambiato: Vallenoncello ha effettuato un importante restyling del roster, inserendo in uno schema collaudato l’ala forte Galic e la guardia lettone Under19 Bortnikovs, con la conseguente necessità di ricalibrare una formazione che a tratti giocava a memoria.

Cordenons ha invece dovuto fare i conti con infortuni a raffica, che, oltre a Corazza, fuori per la stagione, le hanno tolto per diverse partite Pivetta, Modolo e Di Bin.

Nonostante ciò, entrambe le squadre hanno tenuto botta: dall’incontro d’andata, le squadre hanno avuto in coppia un record di 18 vinte -6 perse. L’idea quindi che il match di sabato possa essere l’anticipo di una finale per il titolo regionale, non è peregrina.