A ‘Cucina 33’ il premio internazionale, a Chicago, per i migliori store italiani

PORDENONE – Arianna Melissa titolare dello store di Pordenone Cucina 33 di via XXX Aprile, ha vinto il premio Global Innovation Awards 2024, un riconoscimento di fama mondiale che rappresenta l’eccellenza italiana e che mette sotto i riflettori i negozi che promuovono l’innovazione per rispondere alle esigenze sempre crescenti dei consumatori.

Il premio è stato ritirato nei giorni scorsi nel corso di un a cerimonia svoltasi a Chicago negli Stati Uniti. Soddisfazione è stata espressa da Melissa che ha sottolineato che «come lavorare tutti insieme a progetti, andando oltre alla vendita, rappresenta l’essenza del negozio. Le collaborazioni, infatti, creano l’energia che ci appartiene come tratto distintivo, necessaria affinchè operatori e fruitori la condividano».



Cucina 33, nata nel 2010, è uno store dedicato alla cucina, e non solo, che si è distinto fin dall’inizio per essere un punto d’incontro per chi ama la tavola, la casa, l’arte di cucinare e per gli appassionati di gourmet. E’ anche il luogo dove vengono promossi regolarmente corsi di cucina, con chef, pastai, pasticceri e dove si affrontano temi qualificanti come la sana alimentazione e presentazioni di libri ed eventi in stretto collegamento con le realtà territoriali.

Arianna, storica associata all’Ascom-Confcommercio di Pordenone, è affiancata da uno staff tutto al femminile composto da Marika Vivian, Tiziana Favarin e Paola Rossi.