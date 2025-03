A Dedica 2025, il 21 marzo focus sull’attualità

PORDENONE – Al Festival Dedica è il momento dell’attualità, venerdì 21 marzo, alle 20.45, nel Convento di San Francesco a Pordenone, con l’incontro “L’enigma persiano. L’Iran e i conflitti in Medio Oriente”, occasione preziosa per approfondire uno dei temi più caldi della politica internazionale, partendo dai possibili scenari futuri in una regione cruciale per gli equilibri mondiali. Protagonisti della serata due esperti capaci di offrire chiavi di lettura approfondite e accessibili.

Interverranno infatti Francesco Strazzari, esperto di relazioni internazionali, professore alla Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa e autore saggi su conflitti, terrorismo e geopolitica globale e Cristiano Riva, studioso di geopolitica e docente.

Il 2024 è stato un anno di profondi cambiamenti negli equilibri regionali del Medio Oriente, con un impatto significativo anche sulla Repubblica Islamica dell’Iran.

L’anno in corso presenta sfide di grande portata per Teheran, tra cui la revisione del concetto strategico nazionale e la gestione delle politiche economiche e internazionali sotto la guida del presidente Pezeshkian. Queste sfide si inseriscono in un sistema politico sempre più polarizzato, caratterizzato da spinte di cambiamento interne e da un contesto internazionale imprevedibile.

Recentemente, le tensioni sul programma nucleare iraniano sono tornate al centro dell’attenzione internazionale.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha inviato una lettera al leader supremo iraniano, Ali Khamenei, proponendo un nuovo accordo nucleare, respinto pubblicamente da quest’ultimo che lo ha definito un inganno. Parallelamente, Cina e Russia hanno sollecitato la fine delle sanzioni unilaterali contro l’Iran e la ripresa dei negoziati sul nucleare, sottolineando la necessità di una soluzione diplomatica. Sul fronte interno, l’Iran sta inoltre affrontando una grave crisi energetica che causa disagi nella vita quotidiana e rallentamenti industriali.

In questo contesto complesso, la serata al festiva Dedica offrirà un’opportunità unica per approfondire le dinamiche interne ed esterne dell’Iran.