A Pordenone gli Stati Generali Qualità dell’Aria

PORDENONE – Le sfide ambientali devono essere affrontate con consapevolezza e cultura ed è fondamentale conoscere e diffondere gli strumenti, gli stili di vita e le azioni per poterle affrontare nel modo migliore.

Nel momento in cui la crisi energetica e l’emergenza climatica costringono le comunità a ritararsi, Pordenone vuole mettere a sistema il capitale di esperienze e conoscenze che ha maturato sino ad oggi, per orientare le scelte future verso soluzioni che tengano conto di aspetti ambientali, sociali ed economici.

Per questo sono stati convocati gli Stati Generali della Qualità dell’Aria, un grande evento organizzato dal Comune di Pordenone che si svolgerà dal 14 al 16 dicembre 2022 presso la Sala congressi della Fiera di Pordenone.

A questo interverranno oltre 60 esperti e tecnici per discutere di energia e clima, di mobilità e infrastrutture, di verde pubblico, inteso come fattore di biodiversità atto alla riduzione dell’inquinamento, e del suo legame con la salute.

Alla presentazione sono intervenuti il sindaco Alessandro Ciriani, l’assessore all’ambiente Monica Cairoli e il dirigente del settore ambiente del Comune di Pordenone Renato Villalta che hanno spiegato il perché di questo evento a Pordenone ed il modo in cui è stato strutturato.

Afferma il sindaco Ciriani: «Il problema della qualità dell’aria ha una rilevanza di carattere mondiale. Fino a quando ai grandi convegni internazionali non parteciperanno India e Cina, i maggiori Paesi inquinanti al mondo, la discussione rischia di essere vana.

Tuttavia le piccole comunità come Pordenone si devono interrogare su come fornire il proprio contributo al pianeta. È necessario occuparci di viabilità, urbanistica, agricoltura, comparti produttivi, di tutti quegli elementi che, considerati nel loro insieme, possono migliorare le performance ambientali e la qualità di vita delle comunità in cui viviamo.

Ecco il senso di questo convegno: far convergere l’esperienza, il sapere e i dati tecnici di scienziati, professionisti, mondo produttivo ed amministratori, per far circolare le conoscenze e perché le scelte per le città del futuro vengano fatte in rapporto sinergico con l’ambiente.

Spiega l’assessore Cairoli: «Abbiamo voluto coinvolgere, per questo evento di portata nazionale, gli Ordini professionali di chimici e fisici, agronomi, architetti, ingegneri e giornalisti, dei medici ed odontoiatri, l’ASFO, la Regione FVG e l’Arpa FVG.

Tutto questo per parlare assieme di cambiamento e per offrire risposte concrete. Inoltre abbiamo invitato anche le scuole di secondo grado del nostro territorio, che potranno così approfondire importanti tematiche di attualità. Gli alunni potranno ascoltare gli interventi delle eccellenze coinvolte in campo scientifico e, magari, farsi ispirare da loro per scegliere un percorso di studi dopo il diploma superiore».

Qual è il programma nei dettagli? Lo enuclea il dott. Villalta, spiegando che le giornate si suddividono in diversi grandi temi: monitoraggio e governance, impatti sulla salute (interventi di pneumologi, allergologi ed oncologi), clima ed energia (nucleare, idrogeno, veicoli elettrici), transizione verso fonti di energie rinnovabili, gestione del territorio e mobilità ed infine pianificazione del verde pubblico ed agricoltura.

Tra i relatori vanno menzionati Francois Wakenhut (European Commission DG Environment), il cordenonese Michele Candotti (direttore dell’Ufficio esecutivo dell’Agenzia Onu per lo sviluppo), il climatologo premio Nobel Filippo Giorgi, Marco Enrico Ricotti del Politecnico di Milano, Saverio Altieri dell’Università di Pavova, Antonio Brunori di PEFC Italia, Francesco Ferrini dell’Università di Firenze

Questi i 5 moderatori: Anna Lutman, Direttore Generale di ARPA FVG; Danilo Villalta, Responsabile SSD Immunologia e Allergologia Ospedale di Pordenone; Rinaldo Rui, professore ordinario di Fisica Generale presso l’Università degli Studi di Trieste e Direttore della Sezione INFN di Trieste; Corrado Clini, già Ministro dell’Ambiente; Sabrina Diamanti, Presidente del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali.

L’ingresso all’evento è gratuito, previa registrazione al link www.eventbrite.com/cc/stati-generali-della- qualita-dellaria-1441889 .

Per info e per scaricare il programma completo www.comune.pordenone.it/it/comune/progetti/stati-generali- della-qualita-aria-sgqa .