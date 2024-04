A Pordenone la prima concessionaria Omoda Jaecoo firmata Carraro

PORDENONE – Carraro Concessionaria spiazza tutti, realizzando a tempi di record i

saloni Omoda Jaecoo, i nuovi brand made in China che si aggiungono alla già ricca e innovativa offerta che l’azienda, con sedi in Friuli-Venezia Giulia e Veneto, offre alla clientela.

Il primo punto vendita completato si trova in viale Venezia a Pordenone. Una nuova idea di struttura e salone d’auto: digitale, innovativa e futuristica.

“C’è grande attesa e interesse attorno a questi suv cinesi sbarcati da poco in Italia, soprattutto per l’ottimo rapporto

qualità prezzo che potrebbe dare una spinta al mercato. Per questo – spiega l’amministratore Ruggero Carraro – abbiamo voluto essere i primi ad aggiungere questa nuova bandierina che crediamo possa soddisfare le esigenze di una larga fascia di clientela”.

Per ora nel salone di Pordenone (e in quello di Treviso in fase di ultimazione), saranno esposti i modelli con carburanti tradizionali. Ma presto, assicurano alla Carraro, arriveranno anche le versioni elettriche.