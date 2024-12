A sostegno delle scuole stanziati 118 mila euro per l’anno 2024-2025

PORDENONE – Il Comune di Pordenone conferma il suo impegno a sostegno del mondo scolastico, stanziando anche quest’anno significativi contributi a favore degli istituti della città. Infatti, come approvato nell’ultima seduta di Giunta, 118 mila euro andranno a finanziare progetti che spaziano in diverse aree tematiche: dall’ampliamento del Piano dell’Offerta Formativa POF al potenziamento musicale, dal servizio mensa all’acquisto di materiale didattico e al supporto agli studenti con disabilità.

​

Per sostenere la realizzazione di progetti innovativi che arricchiscono il POF, il Comune ha stanziato oltre 54 mila euro. Le risorse saranno ripartite tra gli istituti scolastici statali e paritari sulla base del numero degli studenti o della tipologia del progetto.

Le aree di intervento privilegiate saranno la promozione della cittadinanza attiva, lo sviluppo delle competenze digitali, musicali e di musicoterapia, il miglioramento delle competenze linguistiche ed espressive, nonché sociali e civiche, la promozione del benessere individuale, incentivando anche la pratica delle discipline motorie, di arte e creatività.

​

Per implementare i progetti musicali, poi, la scuola secondaria di primo grado “T. Drusin” dell’istituto comprensivo Pordenone Sud riceverà 5 mila euro per attivare corsi pomeridiani di strumento musicale volti a ridurre i costi per le famiglie e a favorire l’accesso a tutti gli studenti, mentre il comprensivo Pordenone Centro otterrà 4 mila euro per la realizzazione del laboratorio “A colpi di Note”, iniziativa volta a valorizzare il linguaggio audiovisivo e musicale in collaborazione con Cinemazero.

​Infine, come previsto dalla Legge Regionale 10/88 in materia di Diritto allo studio, altri 54 mila euro saranno destinati al servizio mensa, all’acquisto di materiali e attrezzature didattiche e al supporto per gli studenti con disabilità certificata o con disagio.

​

«Oltre al grande impegno che stiamo dimostrando a favore dell’edilizia scolastica – afferma il vicesindaco reggente Alberto Parigi – abbiamo rivolto un’attenzione concreta anche ai contenuti, mediante un’offerta didattica a supporto degli studenti con disabilità o disagio e grazie a un’offerta educativa e formativa di qualità. Queste misure vogliono garantire agli alunni di tutte le scuole cittadine, sia pubbliche che paritarie, uguali opportunità e traducono l’impegno dell’Amministrazione nel collaborare attivamente con le scuole, per creare un ambiente educativo stimolante e inclusivo per ogni studente».​