AccordiOna, 30 fisarmoniciste il 27 ottobre al Concordia

PORDENONE – Il Fadiesis Accordion Festival presenta il concerto clou dell’intera rassegna: domenica 27 ottobre alle 18 all’auditorium Concordia si esibirà l’orchestra di fisarmoniche AccordiOna, ensemble tutta al femminile proveniente dalla Slovenia.

È questo un evento che celebra l’amicizia tra Italia e Slovenia alla vigilia di GO! 2025, con Nova Gorica-Gorizia Capitale europea della Cultura. Ma soprattutto un appuntamento da non perdere, che esalta l’armonia e la potenza sonora di uno straordinario organico di fisarmoniche, costituito da 30 musiciste.

L’orchestra si è formata nel 2022 su iniziativa della Maestra Erika Udovič Kovačič, ha tra i suoi obiettivi quello di “rompere lo stereotipo che la fisarmonica sia uno strumento principalmente suonato da uomini”.

Ha debuttato a Lubiana il 3 luglio 2022, con successivi concerti ospitati ancora nella capitale slovena, alla Fiera del libro di Francoforte, al Teatro T. Rossetti di Trieste e nella Sala V. Lisinski di Zagabria e con altriin cantiere: tra questi, la partecipazione al Festival della fisarmonica di Vienna e al Cankarjev dom di Lubiana nel marzo 2025.

Il programma spazia da arrangiamenti di musica classica e sacra a colonne sonore, a momenti dedicati al tango, fino a opere originali dei membri dell’Ensemble, dove la forma classica s’intreccia con elementi di jazz, improvvisazione e rock.

Il concerto pordenonese sarà uno spettacolo variegato, portato solo per la seconda volta in Italia, arricchito da voci e strumenti solisti e accompagnato da un nutrito gruppo di percussioni, per concorrere, insieme alla trenta fisarmoniche, a un risultato di grande ricchezza musicale, coinvolgente e tessuto di sonorità inedite.

Il concerto è con ingresso a pagamento: i biglietti sono acquistabili sulle piattaforme online o rivenditori autorizzati Vivaticket oppure direttamente nella biglietteria dell’auditorium un’ora prima dell’inizio della spettacolo.

Per informazioni sul Fadiesis Accordion Festival consultare il sito https://accordionfestival.fadiesis.org.

Nel corso del Festival è stato premiato il vincitore del concorso di composizione Fadiesis Accordion Composition Contest: il vincitore è Paolo Pessina con la Suite Mediterranea op.77bis premiato dal direttore artistico del FAF Gianni Fassetta.