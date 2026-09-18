AIL dona nuova auto alla Pediatria di Pordenone

PORDENONE – Si rinnova e si rafforza il legame di solidarietà tra AIL Pordenone e l’Ospedale Santa Maria degli Angeli. È stata ufficialmente consegnata alla Pediatria una nuova Fiat Grande Panda, concessa in comodato d’uso gratuito dall’Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma, destinata alle attività del servizio di Assistenza Domiciliare Pediatrica.

La vettura sostituirà uno dei due mezzi che AIL aveva messo a disposizione del reparto alcuni anni fa, consentendo all’équipe medica e infermieristica di proseguire con sicurezza gli spostamenti sul territorio e portare direttamente nelle case dei piccoli pazienti cure specialistiche e assistenza. Un servizio prezioso, che contribuisce anche a ridurre per bambini e famiglie il peso emotivo e organizzativo degli spostamenti e dell’ospedalizzazione.

Alla cerimonia hanno partecipato il presidente di AIL Pordenone Aristide Colombera, il primario della Pediatria Roberto Dall’Amico e il direttore generale di ASFO Giuseppe Tonutti.

Tutti hanno sottolineato il valore di una collaborazione che da anni unisce associazionismo e sanità pubblica a sostegno della comunità.

La nuova auto porta però con sé anche un significato ancora più profondo: è stata intitolata a Lorenzo, giovane paziente seguito dal reparto e rimasto nel cuore di medici, infermieri e operatori che ne hanno accompagnato il percorso fino alla sua conclusione. Alla consegna erano presenti anche i genitori, protagonisti di un momento particolarmente emozionante, nel quale il ricordo di Lorenzo è tornato a vivere attraverso un gesto concreto di solidarietà.

«Questa vettura rappresenta una promessa di vicinanza ai piccoli pazienti e alle loro famiglie», ha ricordato Colombera. Per Dall’Amico, l’assistenza domiciliare è «un pilastro fondamentale» per permettere ai bambini di essere curati nel loro ambiente familiare. Tonutti ha infine evidenziato come la donazione dimostri il valore strategico dell’alleanza tra sanità pubblica e terzo settore.