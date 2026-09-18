50&Più partner di pordenonelegge “Una risata ci seppellirà” con i Papu

PORDENONE – I Papu saranno sabato 19 alle ore 19, i protagonisti dello spettacolo “Una risata ci seppellira” – tratto dall’omonimo libro del duo comico pubblicato dalla Biblioteca dell’Immagine -, che si terrà nello spazio allestito in largo San Giorgio per il festival pordenonelegge. Partner dell’evento l’associazione provinciale 50&Più (sistema provinciale che promuove lo sviluppo culturale e sociale in età matura).

A salire sul palco Andrea Appi e Ramiro Besa, in arte ‘i Papu’, giovani di mezza età che da più di trent’anni scrivono, producono e interpretano i propri spettacoli. Un dettaglio dimenticato e che ridendo e scherzando, i Papu sono anche formatori in Area 3 relazione e comunicazione su temi riguardanti salute e sicurezza sul lavoro.

A presentare gli autori sarà Katia Peruch, direttrice editoriale e graphic designer di Edizioni Biblioteca dell’Immagine.

L.C.