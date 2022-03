Ail, riparte il 1^ aprile campagna uova e focacce

PORDENONE – Tutto è pronto per la ripartenza, in presenza, nelle più di 80 postazioni Ail in provincia di Pordenone dopo due anni di forzata sosta e distribuzione solo a domicilio.

Durante la settimana, in attesa delle date 1,2,3 aprile ,verranno movimentati volontari, soci e amici per la distribuzione del materiale accatastato presso il centro Polifunzionale Ail , sito a San Giovanni del Tempio in Sacile , vero quartier generale delle operazioni che fungerà anche da sede di acquisto uova e focacce anche dopo le date delle Campagna Nazionale ( fino al 10 aprile).

Inoltre sabato 9 aprile dalle 8 alle 13 Campagna Amica di via Roma a Pordenone sarà sede di una postazione aperta per continuare la vendita delle Uova latte o fondente per una offerta minima di 12 euro mentre le Focacce sempre a offerta minima a 8 euro.

Stefano Boscariol