Al PAFF! una giornata, il 24, dedicata al maestro Toriyama

PORDENONE – A quasi un mese dalla scomparsa di Akira Toriyama, fumettista giapponese conosciuto a livello mondiale per aver creato la celeberrima saga di Dragon Ball, il PAFF! di Pordenone gli dedica un’intera giornata di laboratori, eventi e visite in programma domenica 24 marzo.

Gli appuntamenti cominciano alle 16:00 con il laboratorio rivolto in particolare ai teenager sul tema “I mondi di Toriyama” condotto da Vincenzo Morgese, esperto di manga studies. L’incontro condurrà i partecipanti alla scoperta delle opere di Toriyama caratterizzate da design inconfondibili e un uso magistrale dello storytelling: ognuno potrà creare una propria storia breve attorno ai suoi personaggi preferiti.

A seguire, alle 20:00, Morgese e il responsabile del book shop del PAFF!, Riccardo Pasqual, approfondiranno stile, comicità e azione nell’incontro “Grazie, Toriyama”, una chiacchierata aperta a chiunque ami l’opera del Maestro giapponese, spaziando dai meme di Dragon Ball fino ad arrivare a un quiz interattivo per decidere assieme al pubblico quale sia il miglior episodio del manga.

A completare la proposta, la visita al museo del PAFF! dove Toriyama è ampiamente celebrato e vi si trova, nella sezione 12 dedicata al formato tankōbon, la pagina di Shonen Jump più iconica di tutto Dragon Ball Z: la prima volta che Goku si trasforma in super Saiyan. Per saperne di più su questa sezione e sulle altre che compongono il museo, alle 17:00 è in programma la visita guidata condotta dagli esperti del PAFF!

“Con la sua regia impeccabile e una commistione di generi e linguaggi fumettistici – spiega Vincenzo Morgese – Akira Toriyama ha fatto tesoro dei capolavori del passato e ha reinventato lo shōnen manga rendendolo estremamente appetibile a lettori e lettrici di tutto il mondo, influenzando intere generazioni di artisti. Per questo, e molti altri motivi, merita il suo personale posto nel pantheon del Fumetto giapponese accanto a Ōsamu Tezuka, del quale è stato degno erede”.

Per maggiori informazioni, consultare il sito www.paff.it, scrivere a [email protected] oppure telefonare allo 0434 1790074.