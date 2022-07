Al Rotary Club Pordenone serata dedicata al clima

PORDENONE – Nella torrida serata di giovedì 21 luglio, i soci del Rotary Club Pordenone e gli ospiti presenti a Villa Baschiera Tallon hanno seguito con attenzione la brillante e intensa relazione del dottor Andrea Cicogna, climatologo dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Regione Friuli-Venezia Giulia, che ha parlato de “I cambiamenti climatici in FVG: Stato attuale e prospettive future”.

Il relatore ha tratteggiato con dati statistici e riscontri empirici lo stato attuale e le prospettive future dei cambiamenti climatici, che riguardano sicuramente anche la nostra regione, in un momento caratterizzato anche in Friuli-Venezia Giulia da siccità e incendi.

Cicogna ha affermato che l’influenza dell’uomo sul clima è indiscutibile e riguarda molti cambiamenti osservati nelle condizioni meteorologiche e climatiche estreme di ogni regione abitata in tutto il mondo.

“Quest’anno la temperatura media in Friuli-Venezia Giulia – ha precisato l’ospite del Rotary Club Pordenone – dal 1° giugno al 15 luglio, in pianura, si attesta intorno ai 24.5/25 °C con circa 2 °C in più rispetto al riferimento climatico 1991-2020. Temperature medie così elevate si sono registrate solo nel 2019 e nel 2003. Fortunatamente fino ad oggi si sono contate solo 3-4 giornate con temperature estremamente calde, cioè sopra i 35 °C, contro le 6 del 2019 e le 9 del 2003”.

Cicogna ha considerato del tutto rilevanti negli ultimi anni la diminuzione delle piogge estive, con maggiori fenomeni intensi e alluvionali, e l’aumento dell’evaporazione, osservando che il clima è cambiato molte volte in passato, ma mai così tanto in così poco tempo.

Il relatore ha concluso che da alcuni cambiamenti climatici del sistema non si potrà tornare indietro, ma ha aggiunto alcune modifiche potrebbero essere rallentate, con la mitigazione dell’effetto serra e l’adattamento locale, e altre potrebbero essere fermate, limitando il riscaldamento e le emissioni di anidride carbonica in atmosfera.