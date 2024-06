Al teatro Verdi di Pordenone Galà musicale per i 100 anni dell’Opera salesiana

PORDENONE – Successo al teatro Verdi di Pordenone per un grande pubblico che ha assistito, domenica sera 9 giugno, al Gran galà musicale Don Bosco per celebrare il centenario dell’Opera salesiana di Pordenone. Nel corso della serata sono state ripercorse le tappe storiche, educative e culturali che i salesiani hanno costruito con la comunità, promuovendosi come polo educativo integrato con il Friuli occidentale.



L’evento è stato sostenuto da Comune, Banca Fvg 360, Fondazione Friuli, Associazione Panorama, Confartigianato, Sviluppo& Territorio e Ascom-Confcommercio.