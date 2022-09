Al via il Censimento della popolazione 2022

PORDENONE – A ottobre prende il via l’edizione 2022 del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che dal 2018 è diventato annuale e che coinvolge ogni anno solo un campione rappresentativo di famiglie. Circa 2.300 famiglie del Comune di Pordenone, selezionate sulla base del proprio indirizzo o del proprio nominativo, dovranno compilare il questionario con due diverse modalità.

Nella prima, 1400 famiglie riceveranno per posta una lettera nominativa da parte di Istat, in cui sono contenute le credenziali personali di accesso per permettere la compilazione autonoma del questionario online dal sito Istat. Solo in caso di mancata risposta, a partire da metà novembre, interverrà il rilevatore. Questa rilevazione inizia il 3 ottobre e termina il 22 dicembre 2022.

Nella seconda, 850 famiglie che risiedono presso una lista specifica di indirizzi riceveranno la visita di un rilevatore incaricato dal Comune, munito di cartellino di riconoscimento. Queste famiglie saranno avvisate del Censimento tramite lettera non nominativa e dovranno prendere appuntamento con il rilevatore incaricato. Questa indagine inizia il 30 settembre e termina il 17 novembre 2022.

Il Censimento della popolazione permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio- economiche della popolazione che vive abitualmente in Italia, sia a livello nazionale, che regionale e locale, confrontandole con quelle del passato e quelle degli altri Paesi.

Grazie all’integrazione dei dati raccolti con quelli provenienti dalle fonti amministrative, l’Istat è in grado restituire informazioni continue e tempestive, rappresentative dell’intera popolazione.

Per arricchire questo importante patrimonio di dati statistici e conoscere meglio il Paese in cui viviamo, è fondamentale la piena collaborazione di tutte le famiglie campione.

Tutti i dati raccolti attraverso le rilevazioni censuarie sono pubblicati in forma aggregata, quindi anonima. I dati individuali sono coperti da segreto statistico e segreto d’ufficio.

Si ricorda che partecipare al Censimento è un obbligo di legge.

Per ulteriori approfondimenti si invitano i cittadini a consultare il sito dell’Istat: www.istat.it/it/censimenti- permanenti/popolazione-e-abitazioni. Per informazioni: numero Verde Istat 800.188802 (attivo dal 1° ottobre al 22 dicembre tutti i giorni, compresi sabato e domenica, ore 9-21) oppure Comune di Pordenone, ufficio statistica, tel. 0434.392 279 / 381 / 283.

L’ufficio comunale di censimento riceve solo su appuntamento, presso il palazzo municipale in corso Vittorio Emanuele II n. 64, 2° piano, stanza 3.