Al via la 3° edizione della PHTHLON: la staffetta solidale di Pordenone

PORDENONE – “Da soli si va veloci ma insieme si va lontano”. Questo è il motto della PNTHLON, staffetta solidale giunta alla sua 3° edizione, che si terrà sabato 5 ottobre 2024.

L’evento, organizzato dallo Sci Club Panorama e dal Panathlon Club di Pordenone in collaborazione con il Comune di Pordenone, unisce l’attività sportiva per la salute e il benessere psico-fisico delle persone all’inclusione sociale, sensibilizzando la comunità alla raccolta di fondi a favore della Parent Project Aps.

«Questa – come spiega il giovane testimonial Iacopo Verardo – è un’associazione di pazienti e genitori con figli affetti dalla distrofia muscolare di Duchenne e Becker, malattia degenerativa che colpisce tutti i muscoli del corpo. Tale patologia, per la quale non esiste ancora una cura definitiva, si manifesta principalmente in età prescolare ed è causata dalla mancanza della proteina distrofina. Perciò – conclude Iacopo – è grazie ad eventi come questo che siamo in grado di farci conoscere, sensibilizzando le persone sulla Duchenne».

​«La PNTHLON – afferma Elisabetta Villa, campionessa di Triathlon e neo presidente del Panathlon Pordenone – è nata nel 2022 come una scommessa e da allora la sfida si è fatta sempre più grande. Lo scorso anno abbiamo registrato la presenza di 175 squadre e oltre 1000 iscritti, con un aumento del 45% delle adesioni. Pordenone ha dimostrato di essere una città solidale che, a piccoli passi, sa fare cose grandi. Ci aspettiamo quindi una grande partecipazione anche per quest’anno».

​La corsa si snoderà lungo le vie del centro di Pordenone nell’arco di 6 ore, con inizio alle 16 e arrivo alle 22. Tutti possono partecipare alla “staffetta 6x1h” a squadre o “staffetta 1×6” singola, lungo un tracciato di circa 1,8 km all’interno del centro di Pordenone, con partenza e arrivo in piazza XX settembre. Le iscrizioni sono aperte e tutti potranno iscriversi direttamente online, con un form dedicato.

Il ricavato sarà interamente devoluto alla Duchenne Parent Project, sia per promuovere la ricerca scientifica per sconfiggere questa distrofia, che per sostenere le famiglie e migliorare la qualità di vita dei ragazzi colpiti che oggi sono in grado di costruirsi un futuro. Alla precedente edizione sono stati raccolti 25.500 euro, pertanto quest’anno la sfida è riuscire a superare quel grande risultato con ancor maggiore partecipazione, nel nome della solidarietà.

​«L’intento di questa corsa – sottolinea il vicesindaco reggente Alberto Parigi – è riuscire a coinvolgere quante più persone possibile. Lo scorso anno anch’io ho preso parte alla staffetta e ho riscontrato un grande spirito di solidarietà, serenità e amicizia, che fa bene oltre che alla raccolta fondi per la Duchenne Parent Project, anche a coloro che vi partecipano. E il successo che ottiene ogni anno questa corsa è la dimostrazione che Pordenone sa essere una città costruttiva e solidale, senza perdersi in critiche o in parole vuote».

Come ricorda l’assessore allo sport Walter De Bortoli: «Alla PNTHLON possono partecipare le persone di tutte le età, sia correndo che camminando, perché l’importante è contribuire a debellare con l’aiuto di tutti questa terribile malattia. Invitiamo quindi ad iscriversi per raccogliere ancora più fondi della scorsa edizione».

Il comitato organizzatore si avvale del patrocinio del Comune di Pordenone, di PromoTurismoFVG

e di Sport e Salute.

​«Alle ore 14.00 – puntualizza Gianni Giavedon vice presidente dello Sci Club Panorama – è prevista l’apertura della segreteria organizzativa in piazza XX Settembre a Pordenone per consegna dei pacchi gara. Alle 14.45 le squadre potranno accedere al proprio gazebo, alle 15.50 ci sarà il ritrovo degli staffettisti della prima ora nell’area dedicata (in prossimità del traguardo). Alle 16.00 partenza dei primi staffettisti e poi, al 50’ minuto di ogni ora, i frazionisti successivi si dovranno ritrovare nell’area dedicata, per partire al minuto 00 di ogni ora. Alle 22 il termine della staffetta e alle 23.00 le premiazioni e la chiusura dell’evento».

Per rimanere costantemente aggiornati sul programma, le informazioni sono disponibili sulla pagina

di Facebook e sul sito https://sciclubpanorama.weebly.com/pnthlon.html . Per informazioni scrivere a [email protected] .

