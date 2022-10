Al via l’alfabetizzazione finanziaria con Fidapa, Circolo Cultura e Friulovest Banca

PORDENONE – Nella mattinata di ieri, 13 ottobre, nella sede di Friulovest Banca, è stato presentato in conferenza stampa il corso “LA finanza , concetti base degli strumenti finanziari” alla presenza del direttore Fernando Rizzo, dei funzionari Markus Maurmair e Ester Pilosio e della presidente Fidapa sezione di Pordenone, Annamaria Poggioli, del presidente del Circolo della Cultura e delle Arti, Maurizio Pertegato.

Presenti alcune rappresentanti del direttivo Fidapa, Daniela Tommasi, Dora Paronuzzi, Antonietta Maria Di Paola e Giovanna Santin nella duplice veste di socia e vicepresidente della Fondazione Santin.

Il percorso di alfabetizzazione finanziaria nasce da un’iniziativa Fidapa con la collaborazione del Circolo della Cultura e delle Arti di Pordenone e gode del contributo di Friulovest Banca e del supporto della Fondazione Santin.

Esso si propone di fornire i primi rudimenti finanziari a coloro che ne sono sprovvisti ma che nella quotidianità si trovano a dover fare i conti con questa materia, vedendosi costretti ad affidarsi a persone “più esperte”.

Come ha spiegato Annamaria Poggioli “la Fidapa, da sempre impegnata nella causa della parità di genere, ha pensato in primis di offrire uno strumento in più alla donna per cercare di affrancarsi dal giogo della dipendenza economica e della violenza psicologica, che spesso questa accompagna nella relazione con il partner tra le mura domestiche, ma abbiamo esteso questa opportunità a tutti. Abbiamo scelto ottobre per far partire questo corso in quanto è il mese dedicato all’educazione finanziaria e perché vicino alla celebrazione della giornata contro la violenza alle donne del 24 novembre”.

Il direttore Fernando Rizzo nel mostrare il suo apprezzamento per il progetto e riconoscendo la qualità delle proposte, si è detto onorato di questa collaborazione con Fidapa che dura ormai da due anni, auspicandone la continuità futura.

Anche Maurizio Pertegato, ricordando con gratitudine i relatori del corso Pazzaglia e Cevolin, quale direttore del quotidiano online Pordenoneoggi.it, ha espresso la sua piena soddisfazione per aver collaborato a questo progetto il cui focus di educazione finanziaria è anche lo spazio dedicato della pagina del suo giornale online che vede ormai una lunga lista di followers.

Il corso, costituito da tre incontri pomeridiani previsti per il 18 e 24 ottobre e il 2 novembre che si svolgeranno presso la Sala Teresina Degan della Biblioteca Civica di Pordenone, è quindi il frutto di una sinergica progettualità tra le associazioni citate.

A quest’ultima ha fatto riferimento la funzionaria cda Ester Pilosio, augurandosi che sempre di più si tenda a lavorare “in squadra” tra le associazioni, al fine di raggiungere risultati duraturi e pervasivi dei bisogni del territorio.

La buona notizia è che il corso è gratuito ed aperto a tutti, senza limiti di età, e si avvarrà di un opuscoletto che sarà il sussidiario dei corsisti. Un vivissimo ringraziamento a Friulovest Banca, il cui sostegno a tali attività progettuali è indice di una grande sensibilità e di un sincero interesse per la crescita del territorio.

Fidapa e il Circolo della Cultura e delle Arti di Pordenone vi attendono quindi il 18 ottobre alle h.18 nella Sala Teresina Degan della Biblioteca Civica per imparare l’Alfabeto della Finanza, convinti di offrirvi una insolita quanto mai utile opportunità di crescita.

Antonietta Maria Di Paola