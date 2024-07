Alberto De Mas nuovo presidente del Rotary Club Pordenone

PORDENONE – Il Rotary Club Pordenone, presso l’hotel Moderno, ha celebrato la cerimonia del passaggio del martello e del collare tra il Presidente uscente Antonio Cancellieri e il Presidente entrante Alberto De Mas.

Nella relazione conclusiva Antonio Cancellieri ha ricordato ai soci, ospiti ed amici presenti, i valori del Rotary, e l’importanza dei numerosi service realizzati dal Club durante l’annata 2023-2024, di cui si ricordano quelli di maggior rilievo.

I service si sono concentrati sui temi della disabilità, inclusione, giovani, anziani e territorio anche dando continuità ad attività che da parecchi anni caratterizzano il Club pordenonese.

Si ricorda il service “Vinci un tutor”, concorso che vede la nutrita partecipazione di studenti provenienti da diversi Istituti scolastici pordenonesi, l’iniziativa “Alla scoperta del territorio” che offre visite guidate gratuite settimanali del centro storico della nostra città. In tale contesto, il Club ha supportato l’I.R.S.E. FVG nell’iniziativa “CuriosiFVG” per far conoscere la nostra città agli studenti europei partecipanti al progetto.

Sempre sul versante territorio, il Club continua con il service “Sprigioniamo il Castello” finalizzato alla promozione della riqualificazione urbana del castello di Pordenone attualmente adibito a carcere. In collaborazione con l’amministrazione comunale, si sono sviluppate delle attività per l’allestimento di una mostra ed un convegno per meglio illustrare alla cittadinanza le idee di riqualificazione elaborate con la facoltà di Architettura dell’Università di Udine.

Per i giovani, il Club ha supportato i gruppi Interact e Rotaract nei service “Amarsì”, un concorso letterario multimediale rivolto agli adolescenti per contrastare i fenomeni di body shaming, e “InteRipetition”, attività di ripetizioni gratuite rivolte agli studenti oltre che nell’esperienza intensiva di leadership “Ryla Junior”, quest’ultima in cooperazione con altri Rotary Club dell’area pordenonese.

Sul fronte disabilità, è stata realizzata la seconda fase del Global Grant “Bambini ed Autismo”, di supporto all’Unità di Urgenza e Prevenzione dedicato a persone con autismo ed avviato un nuovo service sui disturbi del neurosviluppo, in collaborazione con la Fondazione Bambini e Autismo, ASFO ed Università di Udine, programmando un corso di formazione sulle patologie psichiatriche rivolto al personale sanitario. Ha inoltre appoggiato l’ASD Rugby Pordenone, realtà sportiva che unisce all’agonismo, il lavoro di sostegno solidale ed inclusivo e promosso l’annuale partecipazione di un giovane del territorio all’“Happy Camp” di Albarella, dedicato a persone svantaggiate che affrontano grandi sfide nella vita.

Per gli anziani, in collaborazione con l’Ordine dei Medici ed Odontoiatri di Pordenone, il Club ha dato seguito al service “Nonni ri-DENTI” per l’allestimento di un ambulatorio odontoiatrico a favore degli anziani ricoverati presso residenze sanitarie assistenziali.

In sinergia con altri Rotary club e associazioni del territorio, il Rotary Club Pordenone ha svolto numerose attività tra cui la raccolta di fondi rivolte alla ricerca sanitaria ed al sostegno di persone in difficoltà, partecipando ad eventi di solidarietà e al confezionamento di 10.800 pasti per bambini e bambine dell’Africa unendosi al service internazionale “Rise Against Hunger”.

In conclusione di serata, Antonio Cancellieri ha ringraziato con affetto tutti i soci presenti e il consiglio direttivo augurando una presidenza ricca di iniziative all’entrante Alberto De Mas.

Ospiti del Club anche il questore di Pordenone, dott. Giuseppe Solimene, i rappresentanti del Rotaract, Interact.e Soroptimist.