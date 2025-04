Alessandro Genovesi (Pd), proposte su ambiente e mobilità

PORDENONE – Vogliamo incentivare ulteriormente la mobilità sostenibile all’interno del Comune di Pordenone”.

La proposta proviene da Alessandro Genovesi, segretario del Circolo Pd di Pordenone e candidato al prossimo consiglio comunale.

“Muoversi in automobile in città, oltre che inquinante, è diventato sempre più complicato visto il traffico congestionato per buona parte della giornata.

Quale quindi miglior momento per stimolare nella cittadinanza l’utilizzo di veicoli alternativi all’automobile? Il programma del PD per Nicola Conficoni sindaco va esattamente in questa direzione.

La nostra prima proposta è quella di introdurre un meccanismo premiale per ogni chilometro percorso con mezzi non inquinanti.

Non si tratta di nulla di rivoluzionario, anzi, molti comuni italiani, tra cui Piacenza e la vicina Caneva, stanno sperimentando da tempo queste modalità innovative.

L’idea è quella di introdurre un rimborso economico per ogni chilometro percorso in bicicletta nel tragitto casa-lavoro e casa-scuola, con un massimale mensile da stabilire.

Dal punto di vista operativo, il funzionamento di un progetto di questo tipo sarebbe garantito tramite lo scaricamento di un’ app specifica su smartphone dotato di GPS, in cui si inserirebbe preventivamente il percorso permettendo al Comune di tracciare i chilometri percorsi e di erogare, di conseguenza, il rimborso direttamente all’utente.

La seconda proposta è quella di potenziare ulteriormente il servizio di trasporto pubblico locale per renderlo ancora più frequente, capillare e attrattivo introducendo i collegamenti gratuiti al centro città da parcheggi scambiatori fuori dal ring, attraverso navette gratuite.

Perseguendo con coerenza e determinazione una politica di questo tipo, in pochi anni otterremo il risultato di avere un centro città meno congestionato e un ambiente più salubre e a misura d’uomo e di famiglia”.