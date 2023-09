Alex Camera – Igor Cassina, show ad Azzano in Festa

AZZANO DECIMO – Stavolta Alex Camera, il poliedrico atleta pordenonese dedito alle discipline estreme non si è cimentato in un nuovo record mondiale, ma si è esibito in un nuovo contesto anche questa volta, come sempre, piuttosto particolare, nell’ambito della manifestazione Azzano in Festa che si è tenuta sabato pomeriggio ad Azzano Decimo. Alex Camera è stato affiancato nella sua esibizione da un famoso atleta, il ginnasta Igor Cassina, capace nella sua carriera di vincere la medaglia d’oro ad Atene 2004 nell’esercizio alla sbarra, oltre a conseguire svariate altre medaglie d’argento e di bronzo ai campionati europei e mondiali tra il 2002 e il 2009. Alex stavolta si è cimentato nel traino di un blindato militare storico dell’ esercito U.S.A. del peso di 8 tonnellate (un autoblindo da ricognizione Ford M8 Greyhound dotato di cannone da 37 mm. e mitragliatrice coassiale Browning), che è normalmente custodito a Tricesimo (UD) dove ha sede l’associazione CRCS che custodisce una notevole collezione di mezzi militari ed artiglierie della prima e seconda guerra mondiale, praticamente un autentico museo militare. Mentre Alex trainava questo pesante mezzo militare, Igor Cassina si è posizionato sullo stesso per compiere le sue spettacolari evoluzioni ginniche. Il tutto in una bella cornice di pubblico che applaudiva, incuriosito nel vedere questo strano binomio di atleti all’opera. Alla prova ad assistere Alex Camera c’era anche l’amico attore, Raffaello Balzo, che ha dato il suo supporto spostando la corda mentre Alex proseguiva nella dura prova. Si ricordano i recenti record già stabiliti da Alex Camera nel campo delle discipline “estreme”: il traino di due autovetture per 2.500 chili a Montereale Valcellina (Pordenone), il traino di quattro velivoli storici a Nervesa della Battaglia (Treviso) , il traino di un vagone ferroviario a Primolano (Vicenza) , recentemente si è opposto a due moto da cross da 450 cc l’una a Valinis (Pordenone) e ha percorso con le braccia la teleferica sovrastante il lago di Sauris (Udine). Altri record sono stati conseguiti in passato da Alex sul Monte Rosa e sul Monte Bianco con particolari esercizi di resistenza allo sforzo fisico (burpees). La manifestazione azzanese ha avuto il supporto di Messana Italia, azienda di tecnologia innovativa di Azzano Decimo che produce pannelli radianti a soffitto per il riscaldamento delle abitazioni.

