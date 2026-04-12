All’ultimo respiro la Neonis vince gara 1 contro Spilimbergo

Con un canestro incredibile di Crestan a un secondo e mezzo dalla sirena la Neonis supera l’ostacolo Vis Spilimbergo e si aggiudica gara 1 dei quarti di playoff.

Una vittoria che vale doppio, al termine di una gara in cui Spilimbergo, più libera mentalmente, ha giostrato in attacco a livelli altissimi (vedi gli 11 punti di fila di Varuzza nell’ultimo quarto con tre triple di fila), mentre il pallone nelle mani delle Aquile pesava tantissimo (0/6 da tre per capitan Brusamarello, tiratore principe da oltre l’arco).

Ma la Neonis non ha mai mollato la gara, nemmeno sul 47-58 a metà terzo quarto, e, aiutata nell’ultimo periodo da un immenso Kuvekalovic, che la riportava sotto sul 73-74, ha saputo riportarsi sempre a tiro degli ospiti. Galic dava il vantaggio alle Aquile prima con una tripla per il 78-76, e poi con un libero sul 79-78 a 16” dalla fine. Giusto il tempo che serviva perché Varuzza servisse l’assist a Gaspardo per l’80-79 esterno a un secondo e mezzo dal termine. Ma il giubilo ospite restava loro in gola, quando Crestan, ricevuta la rimessa, lanciava il pallone, che prima toccava il ferro lungo, e poi, tra il tripudio dei padroni di casa, si infilava nella retina per il definitivo 81-80.

Nemmeno il tempo di rifiatare, e già mercoledì è tempo di gara 2, a Spilimbergo, dove la Neonis va per chiudere la serie. Si gioca alle 20:30, con arbitri Meneguzzi (Pordenone) e Cotugno (Udine).

NEONIS BASKET GS VALLENONCELLO – VIS SPILIMBERGO 81-80 (26-30, 39-48, 56-58)

NEONIS VALLENONCELLO: Brusamarello 0, Girardo 9, Crestan 11, Bovo 8, Righetti 10, Margoni 3, Kuvekalovic 22, Piarchak 1, Galic 17. Non entrati: Maluta, Bortnikovs, Norcen. All. Brecciaroli.

VIS SPILIMBERGO: Napoli 2, Bertuzzi 3, Considine, Passudetti, Studzinskij 6, Morello 9, Gallizia 16, Gaspardo 17, Varuzza 17, Sovran. Non entrati: Desiderio, Hyso. All. Piasentin

Arbitri: Cesco di Udine e Carbonera di Cervignano del Friuli (Ud).

Note: Nessun uscito per 5 falli.