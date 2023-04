“Anche se Allah non vuole”, libro Giacalone il 18

PORDENONE – Il non detto fra genitori e figli, i furori giovanili, le idealità immaginate e quelle travisate, un passato che ancora brucia. Una storia che riguarda tanti, forse tutti, da vicino. Più di quel che riusciamo a immaginare. “ANCHE SE ALLAH NON VUOLE”, libro di Davide Giacalone, verrà presentato martedì 18 aprile, alle ore 18, all’ex Convento di S. Francesco, in piazza della Motta a Pordenone.

Modera il giornalista Paolo Luisa Vissat.

L’evento è organizzato dal Circolo della Cultura e delle Arti di Pordenone, con il patrocinio del Comune di Pordenone. Ingresso libero.

Info e prenotazioni: 351 8302661 Circolo della Cultura e della Arti Pordenone [email protected] Giacalone, dal 1979 in poi, mentre continuava a crescere il numero dei tossicodipendenti, si è trovato al fianco di Vincenzo Muccioli, con il quale ha collaborato, nella battaglia contro la droga.

Dal 1980 al 1986 è stato segretario nazionale della Federazione Giovanile Repubblicana. Dal luglio1981 al novembre 1982 è stato Capo della Segreteria del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dal 1987 all’aprile 1991 è stato consigliere del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni, che ha assistito nell’elaborazione dei disegni di legge per la regolamentazione del sistema radio-televisivo, per il riassetto delle telecomunicazioni e per la riforma del ministero PT, oltre che nei rapporti internazionali e nel corso delle riunioni del Consiglio dei Ministri d’Europa. Dal 2003 al 2005 presidente del DiGi Club, associazione delle Radio digitali.

Nel 2008 riceve, dal Congresso della Repubblica di San Marino, l’incarico quale consulente per il riassetto del settore telecomunicazioni e per predisporre le necessarie riforme in quel settore. Dal 2015 al 2016 è membro dell’Advisory Board di British Telecom Italia. È autore di numerosi articoli, studi e libri.