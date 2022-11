Ancora pochi giorni per partecipare a Pordenone Sorprendimi

PORDENONE – Comune di Pordenone, grazie alla collaborazione dell’associazione Panorama, dà il via ad un nuovo, creativo e sorprendente concorso fotografico per immortalare Pordenone e le sue bellezze: Pordenone Sorprendimi.

Il contest si rivolge a tutti i giovani dai 15 ai 30 anni di Pordenone e provincia che amano fotografare e condividere i loro scatti, veicolando il nostro bel territorio attraverso nuove prospettive.

«Una formula nuova e creativa– spiega l’assessore comunale alla Cultura Alberto Parigi –, che risponde alla crescente esigenza di unire più strettamente il binomio giovani e cultura, con l’obiettivo di rendere Pordenone una città sempre più attrattiva facendo leva sulla sua vivacità culturale, artistica e turistica.

Grazie a questa iniziativa, i giovani potranno farsi “ambasciatori” della bellezza di Pordenone, facendo conoscere anche i suoi scorci più nascosti e partecipando attivamente al vivace tessuto culturale che la attraversa».

La partecipazione è gratuita; le foto dovranno essere inviate in formato .jpg all’indirizzo mail [email protected] entro domenica 13 novembre 2022.

I primi tre classificati riceveranno un premio in denaro messo a disposizione da un grosso sponsor privato.

A selezionare i migliori scatti sarà una Giuria Tecnica, che li esporrà dal 25 novembre 2022 al 10 febbraio 2023 al 2° piano della Galleria Harry Bertoia al giudizio della Giuria Popolare, in concomitanza con la mostra “Il mio sguardo sul mondo.

Fotografie inedite e celebri” del grande fotografo Elliot Erwitt, tra gli sguardi critici più interessanti, innovativi e originali del secondo dopoguerra, promossa dall’assessorato alla Cultura con CRAF – Centro Ricerca e Archiviazione della Fotografia e Contrasto, dal 5 novembre prossimo al 10 febbraio 2023.

«Uniamo così – commenta l’assessore Parigi – l’interessantissima mostra fotografica di Erwitt in Galleria Bertoia con i fotografici in erba di Pordenone sorprendimi, per far colloquiare i giovani della città con i mostri sacri dell’arte, entrambi da protagonisti.

Quale strumento più coinvolgente, oggi, della fotografia, per tradurre in creatività l’estro artistico unito al mondo della condivisione social e online? Il tutto finalizzato alla conoscenza e alla crescita di una città che scommette sulla sua immagine culturale e turistica».