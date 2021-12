Appello di Fipe Pordenone ‘A Natale usa il taxi !’

PORDENONE – Per queste festività natalizie la Fipe-Confcommercio di Pordenone (federazione Pubblici Esercizi) guidata dal giovane presidente del Friuli Occidentale Fabio Cadamuro, invita nuovamente i clienti che intendono fare acquisti nel capoluogo di farlo utilizzando il servizio di taxi.

«Lo slogan ‘A Natale usa il taxi!’ serve a spronare ognuno di noi a muoversi in sicurezza, nel rispetto dell’ambiente, senza dover intasare maggiormente il traffico cittadino con mezzi propri per trovare posteggio, così da non dover nemmeno perdere tempo per fare acquisti nei negozi di fiducia» spiegano i rappresentanti locali della categoria.

Oltretutto se il cliente consuma al bar e nei ristoranti avrà diritto a uno sconto del 10 per cento come previsto da una recente convenzione stipulata fra Fipe e Consorzio tassisti di Pordenone. Più in particolare basterà presentare lo scontrino al servizio di radiotaxi (chiamando il numero 0434 368020) per avere lo sconto su una spesa minima di 10 euro a corsa con validità di 30 minuti.

Per i coordinatori del Gruppo Fipe e Ristoranti, rispettivamente Fabio Cadamuro e Pier Dal Mas , è questa un’iniziativa che «Promuove l’attenzione alle buone pratiche del bere consapevole e responsabile, oltre a una pratica di guida in sicurezza.

Un percorso virtuoso svolto dalla Fipe che, da una parte, valorizza la qualità e la storia delle bevande somministrate, dall’altra coniuga esigenze commerciali con la responsabilità sociale in capo agli esercenti sui temi della prevenzione, sensibilizzazione ed educazione ad un consumo ragionevole».

La proposta della categoria si pone, anche, nell’obiettivo di un servizio di taxi moderno ed efficiente che possa rappresentare un valido supporto agli spostamenti dei clienti che frequentano gli esercizi pubblici sul territorio.