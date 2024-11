Apre il 6 Punto di Incontro alla Fiera di Pordenone

PORDENONE – Ritorna Punto di Incontro, Salone dell’orientamento, formazione e lavoro; la 16^ edizione è in programma il 6 e 7 novembre 2024 nei padiglioni 6, 7 e 8 della Fiera di Pordenone, ingresso gratuito dal cancello centrale.

Si tratta di una manifestazione unica in Regione e tra le prime nel Nordest per il numero e la varietà degli espositori: sono circa 120 gli stand presenti in fiera tra università, Bocconi di Milano, IUAV di Venezia, Libera Università di Lingue e Comunicazione di Milano, Consorzio Universitario di Pordenone, Università di Udine, Trieste, Bolzano, Trento e Genova, Accademia di Costume e Moda di Roma, Scuola Comics di Padova, Cepu solo per citarne alcune, ITS e formazione post diploma, Accademia Nautica dell’Adriatico, Nuove Tecnologie della Vita Alessandro Volta, ITS Alto Adriatico, ITS Academy Agroalimentare Veneto, MITS Malignani, ITS Cosmo Fashion Academy, Fondazione ITS Machina Lonati di Brescia, business school, forze dell’ordine (Esercito, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia Locale) servizi per l’impiego, agenzie del lavoro, associazioni di categoria, ordini professionali, istituzioni e aziende.

Il mondo del lavoro è protagonista a Punto di Incontro 2024: Sistema Confindustria Alto Adriatico è presente con un network di circa 15 imprese del territorio, mentre in totale sono circa 50 le aziende presenti in fiera con i propri staff di selezione personale e le offerte di lavoro. Questo format fieristico presenta anche un programma di 140 eventi tra incontri e workshop completamente gratuiti, quasi tutti sold out ancora prima dell’inizio della manifestazione.

Questi alcuni dei temi affrontati: studio e lavoro all’estero, come si compila un CV, come si sostiene un colloquio di lavoro, incontri di orientamento, presentazioni a cura di facoltà, accademie, scuole post diploma, ordini professionali, focus su servizi a favore dei giovani imprenditori, artigiani, approfondimenti su come cambia il mondo del lavoro con l’intelligenza artificiale presentazioni aziendali e azioni di recruting.

Tra gli eventi principali di Punto di Incontro 2024 c’è il “Recruiting Day Young” in programma giovedì 7 novembre che si rivolge agli under 35 che vogliono cimentarsi in 4 colloqui, di 5 minuti l’uno. Dall’altra parte del tavolo ci sono 4 selezionatori di altrettante aziende caratterizzate da uno staff giovane e particolarmente attente a creare team dinamici orientati alla crescita professionale. Le aziende coinvolte sono: Costa Crociere; Decathlon; Lidl; SME.

Sempre Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha ideato lo “Speciale Turismo e Ristorazione”, un’iniziativa, dedicata ad un settore in forte crisi nella ricerca del personale che ha lo scopo di presentare al pubblico di Punto di Incontro le informazioni sui profili ricercati dalle aziende aderenti a Confcommercio – Ascom Servizi, ovvero: addetti booking, receptionist, portieri, camerieri, baristi, bartender, cuochi, aiuto cucina, pasticceri, snackisti, personale generico di cucina, addetti alle pulizie.

La novità di Punto di Incontro 2024 è l’evento 4 SAFETY FVG, progetto di comunicazione e sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale ideato da ACI Pordenone. Sono in programma al padiglione 8 ​attività con simulatori professionali di guida Formula 1 e rally, workshop su sicurezza alla guida e possibilità professionali nel mondo del motorsport.

A parlare con i ragazzi ci saranno anche testimonial del mondo dello sport e dello spettacolo come Ivan Capelli e Jimmy Ghione ma anche giovani che hanno trovato lavoro ad altissimi livelli negli staff tecnici delle squadre sportive. Visiteranno la manifestazione circa 7000 studenti di oltre 50 scuole superiori con sede in tutto il Friuli Venezia Giulia e nelle provincie di Venezia, Treviso, Padova e Belluno. A queste classi organizzate e ai loro insegnanti Pordenone Fiere offre il trasporto gratuito fino al quartiere fieristico: saranno operativi più di 90 autobus.

Per il secondo anno la manifestazione è aperta anche ai ragazzi di III superiore e ai ragazzi di terza media che, accompagnati dai genitori, potranno informarsi sul proseguimento degli studi presso l’area dedicata alle scuole superiori dove sono presenti i rappresentanti di 17 istituti tecnici, professionali e licei.

Punto di Incontro 2024 – Mercoledì 6 e Giovedì 7 novembre dalle 9 alle 17.

Ingresso gratuito non è necessaria registrazione.

Per maggiori informazioni: http://www.incontropordenone.it/, Facebook, LinkedIn, Instagram