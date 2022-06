Archivio di Stato Pn, addio al direttore Umberto Volpe

PORDENONE – E’ con profondo dolore che l’Archivio di Stato di Pordenone dà la triste notizia della prematura e improvvisa scomparsa del dr Umberto Volpe, stimato Direttore di questo Istituto dal 2018.

“Ci lascia un integerrimo funzionario dello Stato – si legge in ina nota dell’Archivio di Stato – nonché un uomo con innegabili qualità umane, capace di stabilire un’immediata empatia con tutte le persone con cui entrava in contatto.

Come Direttore si è distinto per la disponibilità dimostrata verso gli studiosi e gli utenti dell’Istituto e per l’impegno profuso nella ricerca di una sede consona per questo Archivio di Stato, che si è concretizzata con l’ottenimento di un finanziamento mirato all’acquisto della sede stessa.

Il pensiero di tutti i colleghi, in servizio e in quiescenza, va alla famiglia attorno alla quale ci stringiamo porgendo le più sentite condoglianze”.

I funerali si svolgeranno giovedì 23 giugno, alle ore 14.30 nella chiesa di San Vito di Cadore.