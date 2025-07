Il SuperEnalotto premia Pordenone: vinti oltre 26mila euro al Centromeduna

PORDENONE – Il SuperEnalotto fa tappa in Friuli-Venezia Giulia. Nel concorso di martedì 22 luglio, un fortunato giocatore ha centrato un “5” da 26.524,86 euro a Pordenone. La giocata vincente è stata convalidata presso l’Edicola di Stefano Di Rosa, situata in via Musile 94, all’interno del centro commerciale Meduna.

L’ultimo jackpot milionario, un “6” da ben 35,4 milioni di euro, era stato realizzato lo scorso 22 maggio a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia.

Intanto, il montepremi continua a crescere: per la prossima estrazione, in programma sabato 26 luglio, il jackpot in palio sarà di 29,6 milioni di euro.