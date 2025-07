“Graduation Party” in Comune venerdì 25 luglio

PORDENONE – Si svolgerà venerdì 25 luglio alle ore 18.00 presso la Loggia del Municipio il “Graduation Party” 2025, evento organizzato dal Consorzio Universitario Pordenone e da ITS Academy Alto Adriatico che vedrà protagonisti i laureati o diplomati dell’anno accademico 2024/2025 presso il polo universitario cittadino.

​A presentare questo momento di festa Maria Musil Rota di Radio Punto Zero.

​Saranno presenti il sindaco Alessandro Basso, il presidente di ITS Academy Alto Adriatico Michelangelo Agrusti, il presidente del Consorzio Universitario di Pordenone Paolo Candotti, il delegato Rettore dell’Università di Udine per la sede di Pordenone Angelo Montanari, il direttore dell’ISIA Roma Tommaso Salvatori. Interverrà anche il prof. Vincenzo Schettini.

​

Prima della cerimonia di chiusura e saluto ai diplomati, il coro polifonico “Città di Pordenone” eseguirà l’inno internazionale della goliardia “Gaudeamus igitur”.

​In caso di maltempo l’evento si terrà presso l’Auditorium Vendramini.

VIABILITÀ

Per consentire lo svolgimento dell’evento in completa sicurezza, nella giornata di venerdì 25 luglio 2025 sono istituiti i seguenti divieti e obblighi.

Divieto di sosta con rimozione dalle ore 17 alle 20.30 su ambo i lati, per tutti i veicoli in Corso Vittorio Emanuele da via Del Mercato a via Beata Vendramini.

Divieto di transito dalle ore 17 alle ore 20.30 e fino a termine necessità per tutti i veicoli, compresi quelli in possesso di autorizzazione ZTL, in Corso Vittorio Emanuele dall’intersezione con via del Mercato. Conseguentemente a questa chiusura al traffico, sarà istituito l’obbligo di svolta a sinistra in Corso Vittorio Emanuele all’intersezione con via Del Mercato, per i veicoli provenienti da piazza Cavour o che si immettono dalle proprietà private; il senso unico di marcia in via Del Mercato con direzione consentita in via della Motta e il divieto di accesso all’intersezione con quest’ultima.

Inoltre, considerata l’inversione del senso di marcia in Via del Mercato, è stabilito l’obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da vicolo del Lavatoio e il divieto di transito a metri 50 all’intersezione di via della Motta con piazza della Motta per i veicoli provenienti da quest’ultima e con direzione Corso Vittorio Emanuele.