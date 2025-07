“San Giacomo sotto le stelle”, dal 25 al 27 luglio festa a Maniago

MANIAGO – Torna uno degli appuntamenti dell’estate maniaghese: San Giacomo, che quest’anno si presenta in una veste ancora più coinvolgente con il sottotitolo “Sotto le stelle”, trasformando per tre serate consecutive Piazza Italia nel cuore pulsante della città. Dal 25 al 27 luglio, cittadini e visitatori saranno protagonisti di un ricco programma di iniziative all’insegna del gusto, della musica, dello sport e della cultura.

La manifestazione rappresenta un esempio virtuoso di come tradizione e innovazione possano convivere in un evento che celebra l’identità del territorio maniaghese attraverso un’offerta variegata e di qualità.

«San Giacomo sotto le stelle rappresenta un momento fondamentale per la comunità, un’occasione per celebrare insieme l’identità maniaghese e accogliere i visitatori con la migliore ospitalità. L’evento conferma la capacità della città del Coltello nell’organizzare manifestazioni di qualità che valorizzano il territorio e le sue eccellenze» così ha dichiarato Sandra Zilli assessore al Turismo e Commercio, che ha posto l’accento sul lavoro di squadra.

UN EVENTO CHE NASCE DALLE SINERGIE DEL TERRITORIO

San Giacomo sotto le stelle è il frutto di una rete di collaborazioni che unisce istituzioni, associazioni e realtà locali in un’azione condivisa di valorizzazione del territorio. Il Comune di Maniago, Ascom-Confcommercio, il Distretto del Commercio Cellina Meduna, il Welfare Territoriale FVG, la Regione Friuli Venezia Giulia, il Consorzio Pordenone Turismo, la Camera di Commercio di Pordenone-Udine, il Museo del Fumetto e la Pro Maniago hanno unito le forze per costruire un evento che è espressione autentica dell’identità e del potenziale della comunità. Un lavoro di squadra che testimonia la volontà di fare rete per promuovere cultura, turismo e sviluppo locale.

UN VIAGGIO GASTRONOMICO INTERNAZIONALE

Quattro truck specializzati proporranno un affascinante viaggio culinario che spazierà dall’Irlanda al Messico, dal Belgio alla Puglia, permettendo ai visitatori di assaporare specialità autentiche in un’atmosfera unica sotto il cielo stellato di luglio.

SPORT E DIVERTIMENTO PER TUTTE LE ETÀ

L’offerta sportiva e ricreativa, attiva dalle ore 18, vedrà protagonista il torneo di calcio organizzato dall’ASD Maniago/Vajont, accompagnato da spazi dedicati a basket e volley aperti a tutti. Per i più piccoli, saranno disponibili attrazioni come Bumper Boat e Jumpy, garantendo divertimento per tutta la famiglia.

MUSICA E SPETTACOLO

Le serate musicali, con inizio alle ore 21, offriranno due appuntamenti imperdibili: sabato 26 luglio: “Dance Mania” anni 90/2000 con DJ Pier Fedeli e l’animazione speciale di ROBOLED ; domenica 27 luglio “Italianissima” con DJ Davide Zanetti

CULTURA E FORMAZIONE

L’evento dedica particolare attenzione alle famiglie con i laboratori “Piccoli Chef Crescono” (18.00-19:30), realizzati in collaborazione con Gelindo dei Magredi, Country Resort Vivaro e Borgo Titol, dove i bambini potranno scoprire i segreti della cucina attraverso attività ludico-educative.

Il museo Del Tin (18.00-22.00) proporrà “Il museo che non ti aspetti”, un’esperienza immersiva realizzata in collaborazione con il Palazzo del Fumetto, offrendo ai visitatori una prospettiva inedita sul patrimonio culturale locale.

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

La casetta info point (18:00-21:00) guiderà i visitatori alla scoperta delle bellezze naturalistiche, dei sentieri e delle tradizioni locali, grazie alla preziosa collaborazione con il Consorzio Pordenone Turismo, il Distretto del Commercio Cellina Meduna e Welfare Territoriale FVG.

COMMERCIANTI PROTAGONISTI

L’evento si arricchisce delle iniziative organizzate dai commercianti di Maniago presso le loro attività, creando un circuito di festa che coinvolge l’intera città e valorizza il tessuto economico locale.