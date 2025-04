“ArGo”, Vita segreta di un camper”, il 10 all’ex Savio

PORDENONE – E’ in programma giovedì 10 aprile, alle 18, all’ex Tipografia Savio, in via Torricella, 2 a Pordenone, l’incontro con l’autrice Cristina Cristofoli, che presenterà il libro “ArGo”, Vita segreta di un camper”. Modera Daniele Zongaro. L’incontro è organizzato dal Circolo della Cultura e delle Arti APS di Pordenone in collaborazione con la Libreria Quo Vadis e l’Associazione scrittori Fvg e con il patrocinio del Comune di Pordenone, Capitale della Cultura 2027.

ArGo è un romanzo sorprendente e originale scritto da Cristina Cristofoli, che prende vita attraverso la voce inaspettata di un vecchio camion degli anni Ottanta, salvato dallo sfasciacarrozze da una coppia di viaggiatori sognatori.

Trasformato con poche risorse e nessuna esperienza in un camper fuoristrada, ArGo non è solo un veicolo: è un narratore sensibile e ironico, che osserva il mondo con occhi nuovi, ascolta la radio, si emoziona, soffre, si affeziona. Dalla sua prospettiva unica, il lettore scopre itinerari fuori rotta tra Alpi, Appennini e Corsica, riflette sulle contraddizioni della società moderna e si lascia guidare in un viaggio che mescola realtà, fantasia, avventura e introspezione.

Tra appunti tecnici per chi sogna un camper fai-da-te e spunti di viaggio autentici, ArGo è un invito a rallentare, a vedere con altri occhi e a credere che anche ciò che sembra finito possa rinascere. Un libro per chi ama viaggiare, ma anche per chi cerca storie che parlano al cuore con intelligenza e umanità.

Cristina Cristofoli, laureata in Scienze Internazionali e Diplomatiche e con un PHD in Studi audiovisivi, cinema e comunicazione, ha lavorato per diverse realtà economiche e culturali del Friuli Venezia Giulia, sua terra di origine.

Appassionata e curiosa giramondo, al superamento della simbolica soglia di cento nazioni visitate, ha esordito come autrice con la pubblicazione di Cartoline dal mondo, una raccolta di “insolite avventure nei cinque continenti” e di Appuntamento a Chinguetti, un romanzo ispirato da un reale viaggio “fuori rotta” nel Sahara. Dopo ulteriori esperienze editoriali (e di viaggio), nel 2023 si affida alla Casa Editrice Gaspari per la pubblicazione della sua nuova opera che, mescolando fantasia e realtà, ha per protagonista un camper dotato di intelligenza e sensibilità.