Ascoltare, Leggere, Crescere 2023: presentata la 17^ edizione

PORDENONE – É stata presentata ufficialmente alla stampa all’Auditorium “Cardinale Celso Costantini” della Curia Vescovile di Pordenone la XVIIa edizione di Ascoltare, Leggere, Crescere, rassegna d’incontri con l’editoria religiosa promossa da Associazione EVENTI APS. Giunta al diciassettesimo anno la kermesse si volgerà dal 23 settembre all’8 ottobre prossimi.

Anche per questa edizione in cartellone appuntamenti sul territorio a Pordenone e in Regione e nel confinante Veneto e video-incontri che saranno fruibili in tv e sul web. Un calendario di alto profilo con oltre 40 eventi, ben 140 relatori ospiti, 10 video e 35 libri in presentazione, spaziando tra storia ed economia, ecologia e archeologia, filosofia e teologia.

Temi e personaggi – Anche l’edizione 2023 si presenta densa di temi e personaggi. Ampio spazio al ricordo di personalità della società civile e del clero: da Giuseppe Dossetti a Carlo Donat-Cattin. Nell’anno della scomparsa, un affondo sulla sua eredità teologica verrà dedicato a Papa Benedetto XVI in una tavola rotonda mentre a tracciare il profilo umano di Ratzinger sarà il suo segretario personale monsignor Alfred Xuereb.

Di grande attualità l’incontro promosso in collaborazione con Ambasciata d’Ucraina presso la Santa Sede sul tema “Libertà di stampa e religione nei paesi dell’Est”, che vedrà la presenza oltre che dell’Ambasciatore S.E. sig. Andrii Yurash, di Taras Dzyubansky, professore di teologia e autore di libri storici e religiosi e Ihor Stepurin, presidente dell’associazione ucraina degli editori e distributori di libri.

Molto attesa la storica e scrittrice russa Irina Ščerbakova, tra i membri fondatori di Memorial, la prima associazione indipendente nata in Russia alla fine degli anni ’80, Premio Nobel per la pace nel 2022, che presenterà il volume “Famiglia, umanità e repressioni sovietiche” (Marcianum Press). Il filosofo Massimo Donà sarò ospite al Monastero della Visitazione di San Vito al Tagliamento per parlare di offerte di spiritualità contemporanea mentre lo storico Franco Cardini, Professore Emerito all’Istituto di Scienze Umane e Sociali di Parigi, sarà protagonista di una riflessione intorno a Marco d’Aviano e l’Europa, tra passato e presente.

La Superiora Generale delle Figlie di San Camillo, Madre Zélia Andrighetti, sarà ospite di un incontro dal titolo “Missionarie della sanità nel mondo della solidarietà” che vedrà la partecipazione della Croce Rossa Italiana – Comitato di Pordenone.

Ampio spazio ai temi economici. Un panel in collaborazione con Università degli Studi di Udine e Consorzio Universitario di Pordenone e rivolto a studenti delle scuole superiori e universitari, sarà dedicato al Terzo Settore sotto il profilo gestionale e finanziario. Sempre in partnership con l’ateneo udinese, nell’ambito del festival PN Trading Places, Maximino Caballero Ledo illustrerà la nuova organizzazione economico finanziaria dello Stato della Città del Vaticano.

Ampia tavola rotonda dal titolo “Economia e famiglia nella continuità della realtà economica e sociale con uno sguardo alla tematica dell’immigrazione” organizzata – in collaborazione con E4 Impact Foundation, UCID Nazionale, Confindustria Alto Adriatico – vedrà la presenza di giovani imprenditori di seconda e terza generazione – Pedretti, Calearo Ciman, Bertoja, Piovesana, Zuzzi, Zanussi – che parleranno del loro impegno nelle aziende di famiglia.

Come salvare il pianeta a partire dall’acqua “bene prezioso” sarà l’interrogativo al centro di una mattinata di lavoro che si terrà a Spilimbergo e promossa in collaborazione con Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale, The Economy of Francesco, Movimento Laudato Sì e che vedrà la partecipazione anche dei responsabili dei principali gestori delle risorse idriche del nostro territorio, oltre ad esperti come Tebaldo Vinciguerra e i giovani changemakers di Papa Francesco. Nel pomeriggio 400 giovani delle scuole superiori potranno prendere parte a 5 workshop sull’ Ecologia Integrale, organizzati e coordinati dai changemakers di Economy of Francesco e altri esperti in materia di ambiente.

Di sostenibilità nello sport in vista delle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi invernali si parlerà invece con Giorgio Brandolin, Presidente CONI Friuli Venezia Giulia, Diego Nepi Molineris, Direttore Generale di Sport e Salute S.p.A, Gloria Zavatta della Fondazione Milano Cortina 2026 e Giampaolo Mattei Presidente dell’ Athletica Vaticana, nel corso di un convengo che vedrà la partecipazione del Ministro dello Sport Andrea Abodi.

Torna ospite della kermesse il professor Giovanni Maria Vian, già direttore de L’Osservatore Romano, oggi editorialista di Domani, che presenta il volume “L’antico mondo cristiano” (Nerbini) da lui curato. Raddoppia l’appuntamento con la Fondazione Carlo Maria Martini di Milano.

In collaborazione con il Centro Culturale Veritas di Trieste, padre Iuri Sandrin SJ, insieme a padre Piergiacomo Zanetti SJ e a monsignor Ettore Malnati, Vicario Episcopale della diocesi tergestina, parleranno dell’ultimo volume edito dell’opera omnia del Cardinale pubblicato da Bompiani, ovvero “I grandi della Bibbia” mentre a Cordenons il presidente della Fondazione padre Carlo Casalone, presenta il suo “Sapienza e profezia. L’eredità intangibile di Carlo Maria Martini” (Vita e Pensiero).

Alla Scuola Alberghiera IAL di Aviano, il racconto del decennale impegno di Pietro Catzola come “cuolo dei presidenti”: da Cossiga a Mattarella.

Anche nel 2022 la rassegna fa tappa fuori provincia. A Trieste l’UN Special Rapporteur e cattedratica di Oxford Nazila Ghanea parlerà di libertà di religione e di espressione in Medioriente con particolare riferimento alle donne. A Gorizia, al Polo Universitario si ripercorreranno le vicende del Muro che divise la città in un incontro dal titolo “Memorie dal confine”, evento promosso in collaborazione con lo storico Corso di Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche giuliano. A Udine con l’onorevole Bruno Tabacci si ricorderà il senatore Giovanni Marcora nel mondo della cooperazione. Si terranno invece in collaborazione con la Fondazione Aquileia nella città sito Unesco, le presentazioni dei volumi “Le pietre di Gerusalemme” (ilMulino) di Fosco Maraini e “L’invenzione del mosaico infilato” (il Formichiere) di Veronika Maria Seifert.

Mostra – Inaugurata nei nuovi spazi espositivi del Museo Diocesano d’Arte Sacra di Pordenone alla presenza della signora Maris Martini Facchini, la mostra dal titolo “Carlo Maria Martini. Ricordi dall’archivio di famiglia” che sarà visitabile fino al 29 ottobre prossimo, venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.30, sabato e domenica dalla 10 alle 17.30. Promossa in collaborazione con la Fondazione Carlo Maria Martini di Milano e Diocesi di Concordia-Pordenone, l’esposizione presenta fotografie, ritagli di giornali, libri, oggetti personali del Cardinale, tutti provenienti dall’archivio della famiglia Martini e collazionati dalla sorella dell’alto prelato che li ha gentilmente concessi in prestito.

Sarà possibile rivivere il Martini “maggiore” – quello degli anni dell’episcopato ambrosiano – ma soprattutto scoprire il cosiddetto Martini “minore” – quello dell’infanzia e della giovinezza piemontese, della passione per la montagna, del rapporto viscerale con la città di Gerusalemme. Il tutto da una prospettiva assolutamente inedita, intima ed emozionale: dal punto di vista della sorella. Impreziosiscono l’esposizione due opere dell’artista-editore Ezio Gribaudo e provenienti dall’Archivio Gribaudo per amichevole concessione della figlia Paola.

Eventi collaterali – Ad arricchire il programma anche alcuni eventi a latere come il concerto Missa in tempore Belli di F.J. Haydn a cura della Cappella Altoliventina e Orchestra Accademia Musicale Naonis; l’incontro-laboratorio “Parole e note sotto sopra” dedicato a bambini e ragazzi con DSA e BES e alle loro famiglie promosso in partnership con associazione APN e Complotto Adriatico cui seguirà il concerto del m° Maurizio Mastrini; la proiezione in collaborazione con Cinemazero del film-documentario “Stare al mondo” scritto da Marco Roncalli, intorno alla figura di padre David Maria Turoldo e il suo rapporto con Pier Paolo Pasolini.

Anteprime – In attesa dell’avvio ufficiale della rassegna, l’appuntamento è per venerdì 1 settembre al Castello di Torre di Pordenone per il concerto-omaggio a Battiato de Le meccaniche celesti quintet.

Libri e case editrici – Saranno 35 i libri in presentazione dalla viva voce degli autori per questa XVIIa edizione della rassegna. Oltre alla storica partnership con Libreria Editrice Vaticana diverse sono le realtà editoriali italiane, di settore e non, coinvolte tra cui Ancora, Bompiani, Carocci, il Mulino, Mondadori, Laterza, San Paolo, Piemme. Tra i titoli scelti anche “Il Magistero di Giovanni Paolo I” (Viella) a cura di Stefania Falasca e Flavia Tudini, commentato dal Segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin, “La guerra del Silenzio, Pio XII, il nazismo e gli ebrei” (Laterza) di Andrea Riccardi, “Luca Attanasio. Storia di un ambasciatore di pace“ (Piemme) del vaticanista Fabio Marchese Ragona, “Ratzinger, la scelta” (San Paolo) di Orazio La Rocca, “Vita di Gesù” (Piemme) di Andrea Tornielli, “Viva la parrocchia!” (Editrice Ave) di Enzo Romeo.

In TV – Si rinnova la collaborazione con le reti CoRaLLO della CEI (tra cui Telepace, Telenova Milano, Padre Pio Tv, TSD Arezzo, TVP Prato, TVL Pistoia, TeleBelluno, TeleMistretta, TeleRitmo, TeleSperanza Tv, Icaro Tv, TeleRomagna, TeleDiocesi Salerno, VideoRegione Sicilia, TLS – Tele Liguria Sud, EmmeTV, VideoNovara). Le emittenti collegate trasmetteranno nei loro palinsesti i 10 video-appuntamenti della rassegna a partire da fine settembre. Ma i video-incontri saranno disponibili anche in streaming sul sito (www.euro-eventi.it) e sul canale You Tube della manifestazione.

Partner – L’evento vede la collaborazione tra gli altri di Diocesi di Concordia-Pordenone, Arcidiocesi di Gorizia, Diocesi di Trieste, Arcidiocesi di Udine, Fondazione Carlo Maria Martini, Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger – Benedetto XVI, Fondazione Donat-Cattin, Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale, Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Udine, Consorzio Universitario di Pordenone, Pontificia Università Lateranense, Facoltà Teologica del Triveneto, Salesiani Don Bosco Pordenone, Scuola Grande di San Marco, CONI Fvg, Ordine dei Commercialisti di Pordenone, FISC – Federazione Italiana della Stampa Cattolica, Biblioteca Seminario Diocesano Pordenone, Circolo della Cultura e delle Arti Pordenone, Associazione San Gregorio, Centro Culturale Augusto Del Noce, Centro Studi Odoriciani, UTE Portogruarese, UTEA Cordenons, Università della Terza Età “D. Dobrina” di Trieste, Centro Culturale Veritas di Trieste, Centro Studi Padre David Maria Turoldo, Cinemazero, Rotary Club Pordenone, Ente Friuli nel Mondo. Media-partner Avvenire, L’osservatore Romano, Vatican News, TV2000, Rai, L’Azione, Messaggero Veneto, Il Gazzettino, Il Popolo, Radio Voce nel Deserto, Radio Conegliano, Radio Palazzo Carli. Partner Tecnici sono Nuove Tecniche – FlareVideo e DSF design.

Sponsor – La rassegna gode del patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia, dei Comuni di Pordenone, Azzano X, San Vito al Tagliamento, Spilimbergo, Montereale Valcellina, Cordenons, Città di Portogruaro, ed è resa possibile grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo, PromoTurismo FVG – Io Sono Friuli Venezia Giulia, Fondazione Friuli, Fondazione Aquileia, Confindustria AltoAdriatico, SCM–Zanussi, Electrolux Professional, ASVO, Arblu, ATAP, Confcooperative FVG, Confcooperative Pordenone, Consorzio DOC Friuli Venezia Giulia, Garbellotto, Molino Pordenone, Gea, Hydrogea, Setten, Claber, Grimel, PonteRosso Tagliamento, IMQeAmbiente, Gsm, IAL Fvg, Vivai Cooperativi Rauscedo, Maglificio MA.RE., Gruppo Sangiacomo, Santalucia mobili, Tomasella, Principi di Porcia, THEKE.

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero.