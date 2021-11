Ascom, Marchiori passa il testimone. Lunedì 22 il nuovo presidente

PORDENONE – Chiusa in questi giorni l’agenda di Ascom-Confcommercio per il rinnovo – come da statuto – degli organi sociali che compongono la struttura associativa più rappresentativa del Friuli Occidentale. Nove le categorie del terziario e due delegazioni di mandamento hanno scelto i nuovi direttivi che resteranno in carica per il prossimo quinquennio (2021-2026).

Ora l’ultimo atto, lunedì 22 novembre, alle ore 20 nella sede di Pordenone, con l’elezione del nuovo presidente provinciale che subentrerà ad Alberto Marchiori, in carica dal 1994, che conclude il suo mandato passando il testimone.

Nel corso dell’assemblea provinciale, presenti i gruppi direttivi delle varie categorie con obbligo di green pass, ci sarà anche la nomina dei 7 componenti la giunta esecutiva dell’Associazione d’imprese, attività professionali e lavoro autonomo

Queste le nove categorie del terziario che hanno concluso i rinnovi con i rispettivi presidenti nominati: Stefano Zomero per il gruppo Auto-Moto, Andrea Fantuz (Prodotti tecnici), Michela Diffidenti (Attività di Servizio), Marino Menegotto (Mobili-Elettrodomestici), Stefano Aquilini (Ottici-Fotografi), Claudio Favaro (Distributori carburanti), Patrizio Arrigo (Mobilità logistica), Giovanni Tonizzo (Agenti rappresentanti commercio), Plinio Bertolo (Servizi assicurativi). Per il mandamento di Sacile riconfermato Carlo Lenarduzzi e Fabio Pillon per quello di San Vito al Tagliamento.