Ascom: rinnovato il direttivo Fimaa. Bari nuovo presidente

PORDENONE – Bruno Bari, titolare di una attività di servizi immobiliari nel capoluogo, è il nuovo presidente del gruppo provinciale Agenti d’affari in mediazione (Fimaa).

La decisione nel corso dell’assemblea di categoria svoltasi nella sede provinciale dell’Ascom-Confcommercio per rinnovare, come da statuto, gli organi sociali. Subentra a Stefano Medici e rimarrà in carica per il prossimo quinquennio fino al 2016.

Questa la composizione del nuovo direttivo del Gruppo Fimaa che affiancherà il presidente Bari e che, a breve, metterà a punto un calendario di attività formative e promozionali per i prossimi mesi.

Questi gli eletti: Eros Piccoli (Cordenons), Mauro Mestre (Pordenone), Alessandro Tassan Got (Aviano), Tiziano Spagnuolo (Sacile), Franco Giordani (Pordenone), Daniele Turchet (Pordenone), Melissa Carraro (Pordenone)