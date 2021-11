Assistenza, il Comune riattiva il servizio “Emergenza freddo”

PORDENONE – L’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Pordenone, in collaborazione con quattro associazioni di volontariato sociale che si mettono a disposizione della collettività, riattiva il servizio di “Emergenza freddo”, per offrire durante la stagione invernale quando le temperature sono più rigide, aiuto e sostegno ai cittadini che hanno bisogno di assistenza di vario genere per tutelare la fascia più debole della comunità.

Oltre all’attivazione di utenze telefoniche per le richieste di aiuti, per combattere il freddo,

l’assessore Guglielmina Cucci suggerisce di regolare la temperatura degli ambienti, di mettere la classica vaschetta d’acqua sui termosifoni e per evitare gli spifferi , di isolare porte e finestre. I locali devono essere aerati per evitare che si formi il monossido di carbonio, soprattutto se si usano stufe prive di manutenzione e carenti nel funzionamento. Va fatta attenzione anche alle stufe elettriche e alle borse d’acqua calda.

Ai bambini e alle persone anziane va prestata la massima attenzione. Inoltre è consigliato di mantenere contatti con i vicini di casa o con altre persone che sono sole e ai Servizi Sociali vanno segnalati i casi di solitudine o di senzatetto. Non vanno bevuti alcolici e per uscire di casa, se necessario ma possibilmente nelle ore meno fredde, ci si deve vestire con un abbigliamento idoneo a contrastare le rigide temperature ( sciarpa, guanti, cappello, cappotto……).

Per problemi sanitari va interpellato il proprio medico di famiglia mentre per mettersi in contatto con

il settore delle politiche sociali del Comune è attivo il numero telefonico 0434 392611 dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 17.30 e il venerdì dalle 8 alle 14. Il Comando di Polizia Locale allo 0434 392811 risponde tutti i giorni feriali dalle 8 alle 24 e nei giorni festivi dalle 8 alle 20. Altri numeri da contattare per le urgenze sono lo 0434 1923366 della Guardia Medica e il 112 del Pronto soccorso.

Nel piano dell’”Emergenza freddo” la parte operativa sono le associazioni, che forniscono altre

tipologie di aiuto, come il trasporto di persone per visite mediche, la spesa e il soccorso alimentare e gli acquisti in farmacia, attività che saranno attivate in caso di nevicate o temperature massime sotto lo zero per tre giorni consecutivi rilevate dal Centro Meteorologico Regionale.

La Chiesa Cristiana Evangelica Battista risponde al numero telefonico 340 5900148 dal lunedì al

giovedì dalle 8 alle 18, la CRI Croce Rossa Italiana al 335 1919347 tutti i giorni dalle 10 alle 19 e il sabato e domenica dalle 10 alle 16 , l’AIFA al 327 7823159 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e l’AUSER allo 0434 4343975 il lunedì, mercoledì, e giovedì, dalle 9 alle 12