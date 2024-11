Associazione Stelle, Palme e Collari d’Oro Coni, cariche rinnovate

PORDENONE – Si è tenuta nei giorni scorsi, nella sala riunioni di Sport e Salute di Pordenone – Friuli Venezia Giulia, l’Assemblea Ordinaria Elettiva per il rinnovo delle cariche al Consiglio Provinciale dell’Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al merito del

Coni e del Cip.

Lo stellato Pittarella Gilberto ha ricoperto il ruolo di Presidente dell’assemblea e, dopo aver ottenuto la validità della verifica poteri, ha portato i saluti del Presidente Nazionale ANSMeS Francesco Conforti e del Presidente Regionale Lido Martellucci sempre vicini al Comitato Pordenonese. Al termine delle operazioni di voto è risultato eletto, all’unanimità, il Presidente uscente Chiarot Mauro ed il nuovo Consiglio Provinciale per il quadriennio olimpico 2025-2028 così composto: Peschiulli] Maurizio, Tomasini Vittorio, Molinari Adolfo, Da Dalt Paolo, Sellan Enea e Pittarella Gilberto.

Al termine dell’assemblea il Presidente Chiarot Mauro ha espresso il suo compiacimento per la fiducia ancora una volta ricevuta e pertanto ha ringraziato soprattutto per l’intelligenza dimostrata dando la possibilità di proseguire il programma dell’Associazione Benemerita realizzando e divulgando così. con specifici eventi e/o svariate iniziative, l’etica sportiva e i valori dello sport.

Rivolgendosi agli intervenuti e a tutti coloro, che per motivi personali, non hanno potuto presenziare, auspicando di poter lavorare con il nuovo Consiglio Provinciale per il bene dell’ANSMeS e dello Sport, ringrazia e comunica che il 2024 si concluderà con il proseguo, iniziata lo scorso anno, con una cerimonia di premiazione con i riconoscimenti a coloro che non sono stellati ma che hanno speso la loro vita e, tutt’oggi sono in attività, nello Sport e per lo Sport.