Avviata campagna per incrementare uso parcheggi multipiano in città

PORDENONE – ​Il Comune di Pordenone in collaborazione con GSM gestione servizi mobilità e con la consulenza della società di marketing e comunicazione D&Co. Strategica Mind Big Ideas, ha avviato un’analisi che ha portato all’attuale progetto di comunicazione per incrementare l’utilizzo dei parcheggi in struttura e multipiano a Pordenone. Stando ai dati GSM del 2022, l’intera Provincia di Pordenone conta circa 312 mila abitanti e, nei giorni lavorativi, escono dal nostro capoluogo circa 20 mila veicoli, entrandone circa 23 mila.

​«L’analisi – sottolinea l’amministratore unico di GSM Antonio Consorti – ha evidenziato che durante la settimana (soprattutto dal martedì al venerdì) i parcheggi multipiano e in struttura risultano quasi tutti occupati all’80%, salvo il Candiani e l’Oberdan utilizzati per il 60%. Nel weekend invece si registra un drastico calo nell’utilizzo di tutti questi parcheggi, che dalle 15 del sabato alle 24 della domenica sono fruibili gratuitamente».

​

Come spiegato nei dettagli da Massimo Franco di D&Co., l’obiettivo primario della campagna di comunicazione condivisa dal Comune è informare i cittadini di Pordenone e dell’intera provincia, nonché coloro che sono in visita in città, sull’esistenza di diverse strutture multipiano che garantiscono anche un’importante convenienza economica agli utenti. Infatti il costo orario dei parcheggi in struttura è di 0,40 centesimi a fronte di 1,20 euro degli stalli a pagamento su strada.

La campagna presenta anche un obiettivo sociale, dal momento che liberare i parcheggi su strada favorisce le persone anziane, quelle fragili o le mamme con bimbi piccoli, che si devono recare negli uffici per effettuare commissioni o nei negozi del centro per fare acquisti. In tal modo il centro città risulterebbe meno affollato di auto, riducendo l’inquinamento causato anche dalla continua ricerca di un parcheggio e incrementando la sicurezza dei pedoni. Infine i parcheggi in struttura sono coperti e, grazie alle telecamere installate, garantiscono maggiore sicurezza per le auto che custodiscono.

​Il messaggio della campagna è stato strutturato utilizzando gli stili e i canali maggiormente diffusi tra la gente. L’uso di balloon, emoticon ed infografiche consente di veicolare le informazioni in modo immediato, amichevole e diretto. L’immagine della campagna sarà veicolata su pannelli 6×2 e totem e da questa mattina è iniziata la proiezione sui ledwall in città.

​«Questa rappresenta la prima campagna organica e coordinata che viene fatta in città per l’utilizzo dei Multipiano – afferma il vicesindaco reggente Alberto Parigi.

Ci siamo basati sui dati reali forniti da GSM, per mettere in campo una campagna di comunicazione mirata per una città che non è più quella di un tempo. È necessario un cambio di mentalità dal momento che non è più possibile, come in passato, lasciare l’auto di fronte al negozio in cui si vuole entrare. Dobbiamo imparare a sfruttare anche nei weekend i vari parcheggi in struttura, distanti solo pochi minuti dal centro, ed è proprio a questo che punta tale campagna».

​«Oltre agli stalli liberi bianchi e al parcheggio Marcolin – sottolinea l’assessore alla mobilità Lidia Diomede – Pordenone conta 3500 stalli di sosta a pagamento, di cui 1500 su strada e 2000 in struttura, e questi ultimi costano fino a un terzo in meno di quelli su strada. Pertanto la campagna ci ha concesso di fare il punto sulla situazione dei parcheggi in città e di fare in modo che tutti i cittadini possano scegliere di utilizzare quelli in struttura, scoprendone i vantaggi economici, sociali e legati all’inquinamento».

​

Da domani sarà attivato il dominio PnPark, in cui si troveranno tutte le informazioni sui parcheggi in struttura GSM, sui costi e sulla loro posizione in città.

​

La campagna sarà attiva fino alla fine di dicembre e con l’inizio dell’anno i dati raccolti verranno elaborati.

Per info www.gsm-pn.it/news/multipiano-gratuiti .