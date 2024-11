Bambini entusiasti e 10 nuovi alberi piantati durante la Giornata degli alberi

PORDENONE – L’educazione ambientale è una materia fondamentale per promuovere comportamenti sostenibili e per costruire un futuro più green per il bene di tutti.

Per questo GEA, che si occupa della cura del verde della nostra città, ha sviluppato un ricco programma dedicato ai bambini e agli studenti delle scuole di Pordenone, per fornire loro gli strumenti necessari a diventare cittadini consapevoli e responsabili nei confronti dell’ambiente.

​Nell’ambito delle ricorrenze promosse dalle Nazioni Unite, dall’Unesco e dal Parlamento italiano, oggi si è celebrata anche a Pordenone la Giornata degli alberi, alla quale hanno partecipato i bambini delle primarie IV Novembre, De Amicis e Beato Odorico.

Accompagnati dalle loro maestre, i giovani alunni hanno assistito alla piantumazione di alcuni alberi, offrendosi con grande entusiasmo e simpatia come aiutanti d’eccezione degli addetti vivaisti. In seguito alla messa a dimora delle piante, i bambini hanno seguito Matteo Florean dell’ufficio ambiente di GEA in laboratori didattici, attività legate all’ambiente e in una caccia al tesoro al vicino parco Donadon.

​«L’area prescelta per questa piantumazione – spiega l’assessore all’ambiente Mattia Tirelli – è quella di via Azzano, poco conosciuta ma molto importante sotto il profilo naturalistico.

Qui un tempo sorgeva una vecchia piastra in cemento, che recentemente il Comune ha provveduto a rimuovere, realizzando così un’area verde sopra il terreno di sua pertinenza. Si tratta di una vera e propria opera di decostruzione che si inserisce nelle linee programmatiche di questa Amministrazione, che vuole aumentare il patrimonio arboreo cittadino. Oggi quindi inizia un importante progetto educativo per i bambini delle scuole che vede la collaborazione tra GEA e il nostro Comune».

​«Questa giornata – afferma il vicesindaco reggente Alberto Parigi – rappresenta l’occasione per ricordare che a Pordenone si piantano molti più alberi di quanti se ne taglino. La nostra è la 4^ città più verde d’Italia su 106 capoluoghi, come certificato dalla classifica nazionale di Legambiente e del Sole 24 ore.

La forte sensibilità di Pordenone in fatto di verde è il risultato dell’impegno di tutti: di GEA, che propone agli alunni dei ricchi programmi di educazione ambientale, delle scuole che si dimostrano aperte ad approfondire questi programmi, e del Comune che fa la sua parte piantando alberi laddove possibile per incrementare e curare il patrimonio arboreo della città».

​Per l’intero anno scolastico GEA coinvolgerà gli alunni delle scuole con varie altre iniziative in occasione delle Giornate dedicate alla terra, alla biodiversità, al riciclo e alla lotta contro lo spreco alimentare.