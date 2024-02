Basket: HORM Pordenone, al Palacrisafulli battuta la Falconstar

PORDENONE – La Horm SBP vince un derby fondamentale per continuare a sognare l’impresa di entrare nelle prime 4 che avranno accesso alla fase gold ad una sola giornata dalla fine della prima fase del campionato. Fondamentale perché una sconfitta avrebbe compromesso notevolmente le possibilità di accesso nel blocco delle prime 4. In questo momento l’unica formazione certa di accedere alla fase gold è Bergamo 14 che è prima; in lizza per i restanti tre posti, ben quattro squadre: Pordenone, Gardone, Oderzo e Montebelluna. Di positivo il fatto che molto rimane nelle mani dei ragazzi che con una vittoria ad Iseo non dovranno rimanere in attesa dei risultati dagli altri campi.

HORM SBP – Falconstar Monfalcone 64-63 (16-12; 40-26; 55-45)

Horm SBP – Farina 4, Michelin, Mattesco ne, Cardazzo 7, Cagnoni 6, Venaruzzo 9, Tonut 2, Mandic 12, Venuto 1, Varuzza 15, Mozzi 8, Biasutti ne. All. M. Milli, Vice all. R. Puntin, Assistente L. Tonus, prep. atletico F. Zava. TL 5/9 – 2PT 19-34 – 3PT 7/22 – Rimbalzi 33 (4-29), Assist 13, palle perse 14, palle recuperate 7

Monfalcone – Maiola 1, Natali ne, Rezzano 9, Antonutti 22, Bassi ne, Tossut 9, Gattolini ne, Romanin 7, Skerbec 2, Barel Brenno 3, Segatto 3, Sanad 7 TL 13/19 – 2PT 16/38 – 3PT 6/30 – Rimbaalzi 38 (12-26), Assist (7), palle perse 12, palle recuperate 11

Arbitri: Ricacrdo Giudici di Bergamo e Matteo Rossini di Manerbio (BS)