Apertura del Centro Prelievi di Torre alla Bastia del castello

PORDENONE – ​È partito il conto alla rovescia per la riapertura del Centro Prelievi di Torre, presidio sanitario molto utile e apprezzato dai cittadini che consente di avere un servizio di prossimità senza recarsi in ospedale.

Come promesso agli utenti e grazie a degli interventi effettuati in tempi record dal Comune, i locali della Bastia del castello di Torre sono quasi pronti per accogliere, la prossima settimana, i cittadini del quartiere che devono effettuare gli esami del sangue.

Gli spazi interni sono stati messi completamente a nuovo e resi confortevoli secondo le indicazioni dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, rinnovati gli impianti di riscaldamento e raffreddamento, installate le linee di trasmissione dati per ASFO, sistemati i pavimenti e gli scarichi.

Nel Centro è presente un’area di attesa, un locale destinato ai prelievi e una stanza ad uso del personale sanitario. L’entrata avviene dal parcheggio fronte strada e, alle persone con disabilità e problemi di deambulazione, sarà consentito l’accesso con la propria auto nell’area retrostante alla Bastia, che dà verso il parco del castello.

«Una soluzione provvisoria per i prossimi due anni – spiega il sindaco Alessandro Ciriani – al termine dei quali il Centro Prelievi ritornerà nella storica sede di via Piave, presso il Centro Anziani. Qui sono iniziati i lavori di recupero di una struttura con un grande potenziale ma rimasta abbandonata per anni, che diventerà un centro diurno funzionale e accogliente per anziani autosufficienti e semi-autosufficienti, potenziando così il servizio a favore delle persone più vulnerabili».

​A giorni i cittadini che devono effettuare le analisi del sangue potranno scegliere di recarsi presso il nuovo Centro Prelievi alla Bastia del castello di Torre. Per farlo, potranno prendere appuntamento attraverso i canali comunemente utilizzati, ovvero telefonando al Centro di Prenotazione Unica CUP oppure recandosi di persona presso le farmacie della città.